2025年韓娛圈「結婚元年」：金鍾國閃婚、金宇彬完勝癌症娶回申敏兒…韓媒驚：這些喜訊誰敢信？

這一年，韓網熱搜不斷被這句話洗版：「什麼？ 他竟然要結婚了？ ！」從「絕對不可能」的黃金單身漢，到愛情長跑多年的頂級CP，2025年簡直是驚喜婚訊連環爆！

「母胎單身代表」全員出逃！

綜藝節目《兩天一夜》上，金鍾旼直接宣告：「我要結婚了！」4月娶了小11歲圈外女友，終結長年「被消費」的單身人設。 更讓人驚掉下巴的是「國民肌肉男」金鍾國，9月「靜悄悄完婚」，連戀愛都沒公開，直接升格人夫！網友驚呼：「《我家的熊孩子》代表兒子就這樣畢業了？」



離婚男星第二春開花

離婚20年的李常敏（李尚敏），4月低調再婚小10歲圈外女友; 「離婚綜藝專業戶」金俊昊7月娶回愛情長跑女友，卻讓《脫鞋恢單4men》節目遭罵，網諷「已婚不該消費單身節目」; 殷志源也跟上再婚潮，離婚13年後牽手小9歲造型師。



二代偶像集體「脫單」

女團T-ara孝敏4月嫁圈外人; 「我結CP回憶殺」的咸恩晶上個月閃婚導演金炳佑，而當年假想老公李章宇竟「神同步」同月宣佈結婚，贏取了圈內女友趙惠元。 Girl's Day珉雅嫁演員溫朱莞，MBLAQ的Mir也在本月21日成為團內第三位人夫。



最催淚重磅：頂流長跑終成婚

當然不能錯過「2025最暖婚禮」——金宇彬與申敏兒！抗癌路上不離不棄，愛情長跑10年後，上週終於在親朋好友的真摯祝福聲中低調完婚，從婚紗、賓客到回禮全成熱搜，見證「偶像劇照進現實」的感動瞬間。



韓媒直呼：這些名字一年前根本無法想像會結婚！2025年粉色炸彈連發，為動盪的演藝圈吹進幸福暖風啊~

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞