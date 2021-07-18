《認識的哥哥》尹恩惠暢談與金鍾國的經典場面，當時連父母都以為兩個人真的在交往！

經典節目《X-Man》裡，金鍾國摀住尹恩惠耳朵說：「當然囉～」的場面，每一次看都很心動啊！！！（終於能夠知道恩惠的心聲了~XD）

《認識的哥哥》昨天播出的最新一集中，邀請到了元祖偶像們登場，有 Baby V.O.X 的尹恩惠和簡美妍，以及神話的 JunJin 和 Andy，大家也都是節目《X-Man》時期活躍的藝人們。



姜鎬童藉由話題將金鍾國和尹恩惠聊到了一起，表示當時現場的氣氛相當火熱～！



▼先讓大家回顧一下，永遠不敗的話題與場面：



被提問：「難道你討厭恩惠嗎？」金鍾國為了不讓尹恩惠聽到自己說：「當然囉～」瞬間轉過去摀住她的耳朵，完全就是高手中的高手啊！！！



時隔多年，尹恩惠表示自己在當下當然是很心動，現場的大家也都亂成一團，JunJin 補充那個場面轟動全國，大家都在討論兩人是不是真的在交往。



簡美妍則語出驚人地說：「他是很會做節目效果的人。」全場瞬間大爆笑，這麼多年來尹恩惠也經常被到兩人是否在交往，被問得非常膩了，當年父母都以為是真的，所以很替兩人開心。



甚至連姜鎬童也積極將兩人湊成一對，表示如果他們結婚的話，會包一千萬韓元當賀禮，還會送給兩人天下壯士的腰帶，對尹恩惠來說是很大的一筆金額和重禮，讓她印象非常深刻。



▼《認識的哥哥》的聊天片段：



*圖：《認識的哥哥》@friDay影音

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