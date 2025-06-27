人氣偶像大集合!! Arin&尹產賀主演漫改劇《我的女友比我帥》團體海報公開，偽BL風格的7月浪漫喜劇來襲

KBS2 全新韓劇《我的女友比我帥》將接檔《我奪走了公爵的初夜》，由人氣偶像ASTRO尹產賀、OH MY GIRL的Arin、本月少女Chuu及新人演員劉正厚攜手主演，確定於7月23日首播。

改編自人氣網漫的《我的女友比我帥》講述某天一覺醒來，原本是可愛女友的金智恩（Arin 飾）突然變成了花美男，而她的死忠男友朴允宰（尹產賀 飾）依舊堅定守護、死心塌地不放手，兩人展開一段爆笑混亂又心動的奇幻戀愛。



該劇由《警察課程》、《99億的女人》、《香水》等作品展現生動導演風格的劉寬茂執導，搭配新人編劇李海娜，預計為觀眾帶來清爽幽默與甜蜜悸動兼具的夏日浪漫。

《我的女友比我帥》特別集結Z世代代表演員：尹產賀、Arin、劉正厚與Chuu，打造年輕又有活力的「命運系戀愛」。曾在多部作品展現穩定演技的尹產賀，將飾演延熙大學天文系、誠實又深情的「K-長子」朴允宰；Arin則化身為外貌忽然變成男生的女友金智恩，展現反轉魅力。



劉正厚挑戰「靈魂是金智恩、外貌卻變成男性」的金智勳一角，演出一場殺身成仁級的戲劇轉型；而Chuu則飾演暗戀朴允宰的延熙大學校園女神姜珉珠，展現細膩內心戲，進一步鞏固演員定位。



劇組日前公開的第一版主海報也令人眼睛一亮：海報中，站在中央的朴允宰一邊被女友金智恩、另一邊又被男體分身金智勳緊緊擁抱，預告一場「混亂但甜蜜」的三角戀即將展開，呈現爆笑又反差滿點的化學反應。



製作團隊表示：「《我的女友比我帥》與清爽的盛夏氛圍完美契合，很高興能在7月23日通過KBS2與觀眾見面」，並補充：「這是一部融合浪漫、奇幻與青春的全新作品，敬請觀眾多多關注與支持。」，目前確定於7月23日晚上9點50分KST首播，Viu 也逢星期三、四同步上線。



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