「亞洲之星」BoA（寶兒）與SM娛樂合約今日到期！離開25年老東家還是選擇續約，引發高度關注

BoA（寶兒）與自出道25年來一路合作的SM娛樂之專屬合約即將到期，未來動向備受關注。

歌手 BoA 與SM娛樂的專屬合約將於12月31日到期。BoA 去年4月曾親自提及合約期限，表示：「我的合約到2025年12月31日為止。在那之前，作為歌手 BoA 會幸福地盡最大的努力。請不要擔心，你們是我最愛的 Jumping BoA（寶兒官方粉絲名）。」



截至目前，SM娛樂與 BoA 雙方對於是否續約仍未正式表態。不過，據歌謠界人士透露，雙方直到近期仍持續就續約事宜進行討論。

BoA 在2000年以滿14歲的年齡出道，作爲女SOLO歌手一直佔據著最頂級的位置。不僅在國內，在日本市場也取得獨一無二的成功，被譽為「亞洲之星」，在 K-POP 全球擴張歷程中留下深刻足跡。

迎來出道25週年的 BoA，今年8月發行第11張正規專輯《Crazyer》，並於首爾蠶室室內體育館舉行演唱會。同時，她在日本也持續展開活躍活動，於5月30日日本出道紀念日推出新單曲〈Young & Free〉，接著在8月11日發行〈Good for U〉，並於9月至11月間巡迴大阪、福岡、東京等地舉行日本巡演。此外，她也以製作人身分參與 NCT WISH 的製作工作，去年更出演電視劇《和我老公結婚吧》，飾演「吳宥拉」一角。



橫跨歌手、製作人與演員等多重身分的 BoA，是否會選擇與結緣25年的SM娛樂續約，或是迎來全新的轉折，也成為外界高度關注的焦點。

