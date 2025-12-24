相隔十餘年的聖誕禮物♥ 《我結》亞當夫婦再唱〈我們相愛了〉，網敲碗再站《MBC歌謠大祭典》

〈我們相愛了〉2025版破200萬點閱啦！

聖誕節就快到了，大家還記得《我們結婚了》亞當夫婦（佳人、趙權）在聖誕節都會有特別驚喜嗎？結婚第一年2009年就曾送上對唱情歌〈我們相愛了〉！到現在2025年，相隔了16年之久，觀眾竟然還可以收到亞當送的聖誕禮物──2025版〈我們相愛了〉！

〈亞當夫婦2025版〈我們相愛了〉來了！佳人感性道「久等了吧」，粉絲喊「謝謝趙權一直守護佳人」〉

「是愛情嗎，你和我／一樣的心意嗎，你和我／我們相愛了／可以這樣說嗎……大概是愛情吧，你和我／好像開始了，你和我／我們倆相愛了／可以大聲說了……」



先前發布的‎預告畫面，是佳人和趙權錄音過程，光錄音就散發甜蜜。正式的影片選在耶誕氛圍十足的場景，兩人相視的互動就和從前沒兩樣，重要的是他們都是歌手，佳人還是停止活動幾年的狀況，粉絲特別感動「佳人回來了」。他們的嗓音沒有明顯轉變，仍是各自的招牌蜜嗓，多了的是穩重和他們相互扶持的溫暖氛圍。



影片17日公開，約在這兩天23、24日，聖誕節前夕破200萬觀看次數！底下留言高達2300多則！網友留言「現在是幾年……？我明天好像要上學了」、「佳人姐姐回來吧，多出點歌吧」、「從小學生到上班族，亞當夫婦還是依舊不老……」、「發行日一模一樣，時隔16年ㅠㅠ」、「兩人都是童顏，聲音也都一樣沒變」、「許願2025年MBC歌謠大祭典表演」、「以前是年下男冒失地告白的感覺，現在是趙權緊緊抓牢的感覺」、「我知道大人為什麼聽老歌了……聽著聽著會想起心動和幸福的回憶」……等等。

說到《MBC歌謠大祭典》，因為兩人2011年年初就從節目下車、結束了婚姻，2012年年底突然受邀《MBC歌謠大祭典》，再次合體掀起粉絲激動！連此製作單位TOON STUDIO，都敲碗兩人能再次站上《MBC歌謠大祭典》舞台啊！若如願，對佳人而言又是重返舞台的重要一步了。



▼趙權IG幕後照，看起來還拍了更多東西！？照片中也有佳人所屬女團Brown Eyed Girls的隊友JeA，16年前、16年後〈我們相愛了〉製作人都是她



▼佳人後來還應援趙權個人活動



▼兩人也錄製祝福聖誕快樂的短影音，本站KSD韓星網在此也祝福大家聖誕快樂、新年快樂:D



