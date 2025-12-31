孔明突發性耳聾住院！與申惠善合拍《隱袐的監察》突發病症

昨（30）戲劇圈傳出孔明因突發性耳聾住院，正拍攝的tvN新劇《隱袐的監察》緊急喊卡。

相關人士透露孔明是在拍攝《隱袐的監察》途中感到暈眩，後因突發性耳聾住院治療，預計在2日便能重啟拍攝，而孔明所屬經紀公司Saram娛樂表示孔命接受治療後正在恢復中，平日就能重回拍攝現場。



據中國醫藥大學附設醫院及韓媒報導資料，「突發性耳聾」又稱「耳中風」、「突發性感音性聽損」，指的是3天內聽力急速下降之病症，可能會伴隨耳鳴或暈眩。形成原因簡單來說是耳蝸進入大腦的聽覺神經出現問題，但八成找不到明確原因，且僅有三分之一能痊癒，三分之一能夠改善狀況。

孔明正在拍攝的《隱袐的監察》，是與《哲仁王后》申惠善、《她的私生活》金材昱及《寶物島》洪華蓮所合作，講述懷有秘密的監察室長「朱仁雅」，和因公司內部醜聞被降職的監察室王牌「盧基俊」之間的喜劇愛情故事，9月開拍至今，計畫在明年上半年以週末劇播出。



孔明其實從2023年6月退伍後，今年工作量似乎達到生涯最高峰，接連帶來戲劇《我死的一週前》、《拜託戒酒吧》、《無赦之仇》還有電影《捲捲初戀》，加上《隱袐的監察》，共有五部作品接連進行拍攝工作或宣傳活動，且五部有四部他都是擔綱第一男主角。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞