郑容和&李准这对挚友再唱〈平语歌〉！想到这张画面了：徐玄帮两人挪位置合照XD

CNBLUE主唱郑容和,和前MBLAQ成员、现为演员的李准,从练习生时期就结交深厚友谊至今,近日李准登上郑容和YouTube节目《郑容和的LP Room》,再度合唱了郑容和和徐玄的定情曲〈平语歌〉。

郑容和、李准、BEAST兼HIGHLIGHT尹斗俊、ZE:A帝国之子黄光熙四人,曾因综艺《无限挑战》组成「Wedding Boys」出道,《郑容和的LP Room》邀请了这些队友们,惜尹斗俊因团体回归忙碌不克参与。郑容和和李准、黄光熙聊了相当多专属於他们2.5代爱豆团体的回忆。



最回忆杀的是,郑容和和李准继郑容和solo演唱会后,再次双人Cover了他和经典综艺《我们结婚了》里的「妻子」徐玄,两人之间的定情曲〈平语歌〉!郑容和和李准合唱〈平语歌〉果然「小动作」不少,三度牵起手,配合歌词Bromance满满!李准最后还害羞了???



▼2023年的合唱也是很甜蜜(?)



▼郑容和与徐玄原版〈平语歌〉



网友留言「李准唱〈平语歌〉不知为何更让人心动,和郑容和的合唱也不错,中途还有暖暖地看著的光熙,无论是20年还是15年的友情都让人感动……一辈子走下去吧」、「知道郑容和很会唱歌,但李准也很会唱啊?哇!养耳了」、「李准的声音很不错啊……好像真的很喜欢李准的〈平语歌〉,演唱会也唱过,这25年版本也很珍贵」、「发行翻唱专辑吧」、「出音源吧太甜了」……等等。

没错,郑容和和李准真的很甜,甜到不禁让人想起《2022 KBS演技大赏》会后合照,郑容和、李准、徐玄都刚好出席且合照位置站附近!徐玄看郑容和和李准很积极「黏在一起」合照,徐玄见状就主动招呼他们帮它们挪位置,大家都觉得可爱极了,原来真情侣是郑容和和李准(误)。



Oh yessss, #YongSeo!!!

It's a very very happy new year!

My goguma heart!



cr: kkoji_yh pic.twitter.com/7254HQiXLs