Netflix《Kpop 獵魔女團》全球熱度尚未冷卻《魷魚遊戲3》今天開播！韓國文化關注度再次升溫

電影《Kpop 獵魔女團》VS 韓劇《魷魚遊戲3》，這場 Netflix 內部的K文化對決，勝者會是誰呢？

根據排名統計網站 FlixPatrol 的資料顯示，動畫電影《Kpop 獵魔女團》目前仍穩居Netflix全球電影類別收視榜首。其觀看指數為807分，持續在韓國、美國、台灣、泰國、菲律賓、新加坡、葡萄牙等數十個國家/地區名列前茅。



《Kpop 獵魔女團》是一部描繪K-pop超人氣女團成員Rumi、Mira、Zoey在華麗舞台背後，作為守護世界的隱藏英雄奮戰的歌舞奇幻動畫。當沒有演出時，她們就化身為勇敢的惡魔獵人，展開對抗超自然威脅、守護人類的神祕行動，融合了華麗演出與奧祕打鬥。



本作是由動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》的索尼影業（Sony Pictures）製作。配音陣容包括安孝燮、李炳憲等演員；OST則由TWICE成員定延、志效、彩瑛獻唱。片中也加入了南山首爾塔、韓屋、紫菜飯捲、鵲虎圖等韓國文化元素，增添觀賞樂趣。



本作導演是韓裔加拿大人Maggie Kang。她表示：「從小看了很多以亞洲文化為背景的電影，一直很希望能有一部展現韓國文化的動畫電影。於是決定創作一部能呈現韓國文化遺產之美、同時打動我自己與全世界觀眾內心的電影。」



她也強調：「韓國人真的都充滿熱情，做什麼事都全情投入，大家也能感受到這種能量。現在只要是以K開頭的事物，例如K-pop、K-beauty，美國人都為之瘋狂。看到這樣的現象，就讓我更深刻感受到『我們的文化已經變得很強大，足以對世界產生影響』，也因此萌生了想製作這部電影的念頭。」

而由《Kpop 獵魔女團》再次引爆的K文化熱潮，預計將由《魷魚遊戲3》接棒延續。這部於2021年首播、相隔4年終於推出最終季的作品，將以成奇勳（李政宰 飾）與「遊戲管理人」李炳憲之間的對決，為整個系列劃下句點。



《魷魚遊戲》系列是Netflix史上最成功的作品之一，引發無數經典場面、名言與迷因，在全球掀起一股現象級熱潮，成為將K內容推向世界舞台的里程碑。



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目前《Kpop 獵魔女團》與《魷魚遊戲3》在Netflix上的排名競爭也成為另一大看點。由「K對決K」帶來的話題性，引發全球觀眾熱烈期待。究竟這兩部作品能否發揮正向綜效，進一步推升K文化的全球地位，備受矚目。

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