從練習室到演技大賞典禮！李準&鄭容和大曬友誼，會後合照姜漢娜、徐玄被晾一旁XD

每年年末大賞都有好多感人心得,這次和大家分享沒分享過的──李準&鄭容和!

李準和鄭容和從練習生時期就是好朋友,深厚的友誼結交了十幾年,從2020年兩人一起上《認識的哥哥》那集EP.243就能一窺一二,兩人談述友情又搞笑又感人。

而去年年末、今年年初的2022 KBS演技大賞上,李準與鄭容和一個是得獎者一個是主持人,再次於螢幕上同框,互動一樣逗趣又令人動容。

鄭容和在《認識的哥哥》說過兩人艱辛的練習生生活,除了努力省錢之外,李準還認真打工,即便24小時不睡覺都沒關係。李準以《紅丹心》拿下迷你劇部門男子優秀演技賞,這是他第一次拿到電視台演技大賞授予的獎項,第一句感想就遙想過往。

「感覺很不一樣,因為以前沒有車資,再長的距離,都因為不捨得花錢坐地鐵而走路,和那邊的鄭容和一起,未成年的時候都是那樣,現在他能在那麼大的頒獎典禮擔任MC(主持人,鄭容和也是首次擔任電視台演技大賞主持人),我也拿了那麼大的獎,很欣慰又開心。」



從李準的言談,完全可以感受他的感慨與感激,從練習生、偶像歌手到演員,他與鄭容和以相似的步伐一起走了過來,一起站上大型頒獎典禮,過去的艱苦,和現在有餘裕的樣子也是不可同日而語。

問到鄭容和最想和台下哪位演員合作,他沒有選擇任何前輩演員,反倒選了摯友李準,還加碼爆料兩人到現在還是「經常一起吃泡菜炒飯的關係」,一週7天可以吃上14次。李準聽到鄭容和的爆料猛揮手作勢頭痛,但還是點頭感謝鄭容和選他,互動搞笑不已。



兩人會後在大合照環節也很受關注,因為他們右手邊是剛和李準以《紅丹心》拿到最佳CP賞的姜漢娜,左手邊是鄭容和在《我們結婚了》的妻子徐玄,這對好友很開心的談天、搭肩合照,和各自螢幕CP互動不多,徐玄主動挪位子讓他們不要被分隔呢!



鄭容和目前主演的《頭腦共助》明(28)日就要完結,而李準主演的新劇《7人的逃脫》正在拍攝第一季,預計在9月播出。希望兩人有朝一日真的能合作一部劇啊!(大力敲碗)

▼李準&鄭容和KBS演技大賞互動影片



