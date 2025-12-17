亞當夫婦2025版〈我們相愛了〉來了！佳人感性道「久等了吧」，粉絲喊「謝謝趙權一直守護佳人」

經典明星戀愛綜藝《我們結婚了》中，人氣數一數二的「亞當夫婦」真的回來了！去年10月兩人在路上偶遇，拍了甜度破錶的人生四格照後，就像「復婚」般時不時就放閃，今年聖誕節還要帶給粉絲禮物，翻唱定情曲〈我們相愛了〉！

「是怎樣的心意呢，你和我／一樣的心意嗎，你和我／對我來說有一件／肯定的事是／在一起的時候／才會想笑／是愛情嗎，你和我／一樣的心意嗎，你和我／我們相愛了／可以這樣說嗎……」



歌曲發布前，兩人公開了一段採訪。趙權和佳人久違向大家打招呼，說睽違了16年，不過佳人強調不是說他們彼此16年不見，兩人可是常常見面的。若說兩人16年前的〈我們相愛了〉是青澀、是稚嫩，現在的就是更加成熟、穩重。採訪畫面可見原曲作曲家兼製作人，佳人所屬女團Brown Eyed Girls的隊友JeA，回來再次擔任製作人。



由於佳人因負面消息淡出演藝圈一陣子，她坦言已三、四年沒走進錄音室，但見到權兒就放心了許多，說：「我們就是無可避免的關係吧！」（命中注定？）趙權同樣欣慰佳人看到自己就消弭了緊張，「每次見面都會很安心，我們就是這麼舒服的關係」。佳人還說：「粉絲應該也期待了很久我身為歌手的模樣，想先透過這首和權兒一起的合唱曲，帶給大家安慰。」趙權補充：「下了很大的決心吧？我們真的下了很大的決心。」



粉絲當時看了這段採訪便感動不已留言「謝謝你守護在佳人姐姐身邊，趙權！」、「所以什麼時候要結婚啊等了16年」、「兩人依舊如故」、「也很高興見到短暫露臉的作曲家JeA姐姐，真的想起了當年〈我結〉錄音時……回憶都湧上來了要瘋了」、「謝謝佳人姐姐再出來」、「瘋了趙女婿！回憶都湧上來，再拍《我們再婚了》吧」……等等。



2025版〈我們相愛了〉釋出後，肯定會引發更大的迴響吧！贊同亞當錄新節目《我們再婚了》！

