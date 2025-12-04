《我結》「亞當夫婦」趙權&佳人這是復婚了吧♥ 戀愛小動作頻頻？還要發行2025年版本〈我們相愛了〉

2009年到2011年在《我們結婚了》締結婚姻、人氣數一數二的「亞當夫婦」，趙權與佳人最新「放閃」，是要重新演唱經典對唱情歌〈我們相愛了〉！

趙權昨（3日）傍晚於IG驚喜發布一支預告片喊「這是真的」，影片標題寫「不是，真的久違了的亞當夫婦，現在是2025年沒錯嗎？」，內容就是兩人合唱的〈我們相愛了〉2025年版本預告片！雖尚未公開任何歌聲，但兩人閒聊了一幾句，趙權問：「努娜，這個音源出來後，是不是要在《歌謠大戰》唱啊？」佳人回應：「MBC？什麼？想太多了吧。」趙權最後還作勢親吻佳人呢！



說到亞當夫婦這幾年宛如「復婚」，趙權今年曾在節目《認識的哥哥》透露兩人還是會聯絡，只是沒像以前那麼常見面，直到某天路上相遇，兩個人打招呼後，佳人說她沒拍過人生四格照，說一定要和趙權一起拍。照片即是去年10月公開的甜蜜照，趙權還說照片上傳之後，〈我們相愛了〉一下子播放量變多，讓他又收到版權費。



從那次相遇後，兩人不時就會放閃，去年12月佳人去了趙權所屬的2am演唱會，直接抱在一起甜蜜放閃，很快聖誕節又相約合唱〈我們相愛了〉。今年4月佳人登上趙權隊友瑟雍YouTube頻道，談多年友誼也當場打給趙權。8月兩人居家合照宛如真的復婚，9月佳人生日派對趙權也緊跟在旁，再來10月趙權YouTube頻道一支日本Vlog，佳人期間發訊息問趙權好玩嗎、發照片給她看，讓粉絲更是瘋狂喊「這是女友在查勤吧」。



兩人時隔14年重新詮釋定情曲〈我們相愛了〉帶給粉絲聖誕禮物，肯定又會造成一波轟動吧？14年的「亞當夫婦」，絕對回憶殺！

