《偶像瘋子》第4集就迎劇情小高潮！秀英目擊「本命」金宰永的秘密，危機與信任的拉扯

Viu同步更新新韓劇《偶像瘋子》《偶像瘋子》劇情持續升溫，隨著案件與情感雙線推進，崔秀英與金宰永之間「信任與動搖並存」的關係成為觀眾關注焦點。

第三集中，律師孟世娜（崔秀英 飾）與涉嫌捲入命案的偶像都來益（金宰永 飾），為了查明真相正式站在同一陣線。 原本下定決心只以「委託人」身份面對偶像的孟世娜，卻在近距離看見來益的脆弱與孤立後，情感逐漸動搖。

來益在外界眼中早已被定罪，身邊幾乎無人願意相信他，就連家人與經紀層的冷漠態度，也讓他的處境更加孤絕。 關鍵時刻，始終沒有放棄他的，仍是孟世娜。隨著來益吐露過往與已故好友的深厚羈絆，兩人之間的信任逐步加深。 然而，就在真相似乎露出一線曙光之際，一名來益刻意隱藏的人物——洪慧珠（崔喜真 飾）突然登場，為這段「無罪辯護×曖昧情感」投下巨大變數。



第四集以孟世娜親眼目擊來益 《1日）日揭開序幕。 明知自己只是律師，情緒卻無法自控。 更讓她動搖的，不只是嚐本身，而是來益反覆隱瞞、選擇獨自承擔一切的態度。隨後，來益與洪惠珠過去的糾葛逐漸浮出水面，一篇傳嚐報導更將事件推向輿論風暴核心。 為了掩蓋真相、保護對方，來益曾做出極端選擇，這也成為他始終無法坦白的原因。當真相一層層揭開，孟世娜的情緒終於爆發。 對她而言，「隱瞞本身就是謊言」，這句話不僅刺痛來益，也動搖了兩人之間微妙卻真實的情感連結。 所幸在危機不斷逼近之際，來益選擇首次對孟世娜毫無保留，兩人之間的信任反而因此更加堅固。 然而，距離拉近的同時，感情的界線卻變得更加模糊——想靠近，卻又不得不後退。



隨著新人物與關鍵線索登場，《偶像瘋子》在懸疑節奏與情感拉扯之間持續加溫。 「最了解他的人，反而越來越不確定自己是否真的了解他」，這段建立在信任之上的關係，接下來將走向何方，也成為觀眾最期待的看點。

此外，全新韓劇《偶像瘋子》已於12月22日起逢星期一、二晚上10點半上線，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創韓劇《模範的士3》和《Love Me》、熱播韓綜《請回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，隨時隨地享受煲劇自由。

