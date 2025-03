輝星殞落，韓國歌壇籠罩悲傷：玉珠鉉、KCM、LYn、SE7EN、李昶旻、趙權、頌樂、Leo等悼念

有「韓國情歌王子」、「韓國R&B天王」之稱的歌手輝晟(輝星)過世,韓國歌壇瞬間籠罩悲傷,許多同僚、後輩紛紛在IG不捨悼念。

除了Ailee和Jessi,Fin.K.L玉珠鉉也發出兩人合作舞台影片,長文寫下:「當時是2004年……二十多年了。我們二十多歲的時候,專注於『各種的唱歌課』,到處一起上過很多課,那時候總是熱烈討論唱歌的話題……」

「托某人的福,我們曾站在隔音牆前好幾個小時,練習集中聲音的搖滾唱法,真的很開心,還嘗試探索了多樣的練習,那時期非常興奮。笨拙又生疏,時間滴答滴答都不曉得怎麼過去的,不斷挖掘歌唱這口井,傾盡心力並分享,那段學唱歌的日子是這世上最開心的,同時期學唱歌,我們是唱歌同事也是唱歌同學。」

「那個年代的人,不是都這樣說嗎,從那以後,我們在各自的位置上,為了燃燒熱情而忙碌著。我不會忘記歌唱課同學那時期的你,給了我多大的力量活下去,輝星啊……」

「深受喜愛而幸福的瞬間,用如火山般的熱情做著音樂充滿生機的你,願你在那裡幸福平安,姐姐也會為你祈禱,會一直記住你的……」



Changmo寫下「感謝用帥氣的音樂為我的人生帶來巨大的影響」,並配上輝晟的歌曲〈Morning〉,San E留言「Rest in peace哥」。

Vibe尹民秀上傳兩人同台唱歌畫面寫「輝晟啊,在那裡安心唱歌與做音樂吧,不會忘記你的單純,回頭見面再一起唱歌吧」,斷句方式可感受悲傷綿延。



2AM李昶旻寫:「是我真正嚮往的藝人,我會永遠記得你,好好休息吧。」而趙權曾受輝晟歌唱指導,他以輝晟的歌曲〈無法傳達的故事〉(전할 수 없는 이야기)悼念。

原定15日一起舉行聯合演唱會的KCM發菊花照悲喊:「不是說好3月15日見嗎?晟啊對不起……」



Verbal Jint發全黑圖寫下:「一起度過的所有瞬間很榮幸、很感謝,辛苦你了。好好休息吧輝晟。」



金昌烈發了輝晟的照片寫道:「又惋惜又抱歉,希望在那裡不痛了……」



合作過〈唐吉訶德〉的P-TYPE以圖黑文白字寫「在我人生中,曾和我留下珍貴瞬間的孩子。為故人祈求冥福」,配文則說:「真的聽很多次〈唐吉訶德〉……今天聽著充滿故人氣息的歌度過一個安靜的夜晚吧,為祈求故人冥福。」



輝晟替LYn寫過〈One And Only Feeling〉(그녀에게 작사)、〈Backhug〉(뒤에서 안아줘)、〈Parting life〉(이별살이),同時也合唱〈I Don't Know Me〉(날 모르죠)。LYn節錄了她和輝晟合唱的〈Prayer 4 Soul〉,寫下歌詞:「像純真的孩子般白淨的靈魂/擦去掉落的絕望眼淚/把工作交給我吧。」



Fly to the Sky煥熙上傳同台畫面:「輝晟啊,到現在還不敢相信。以後再見吧,到時候兩個人盡情唱我們自己的音樂吧,在那之前好好休息吧。」



輝晟也替SE7EN寫過多首歌曲,〈遺憾的告別〉(아쉬운 이별)、〈Luz Control〉與〈Honey I Know〉,SE7EN起初簡短寫下「祈求冥福」並播放輝晟的歌曲〈Can't We〉(안 되나요),幾小時後又發一則「希望你在那裡幸福,rest in peace…」與歌曲〈無法傳達的故事〉(전할 수 없는 이야기)。



VIXX Leo和SE7EN一樣,一開始僅發一則限動,也許是心情無法平復過了一段時間再發一則。他寫:「讓我有了夢想,真的很尊敬、感謝、喜歡您。到了天上請幸福吧。」且發了輝晟的歌曲〈Fall in love with someone〉(누구와 사랑을 하다가)。



MAMAMOO頌樂則說:「感謝在我們以MAMAMOO出道前,和什麼都不知道的我們一起帥氣製作並演唱歌曲。也不會忘記帥氣的音樂。祈求故人冥福。」頌樂所說的歌曲就是MAMAMOO正式出道前和K.will、輝晟合唱的〈Peppermint Chocolate〉(썸남썸녀)。提到K.will,K.will是輝晟摯友,據說K.will第一個趕到輝晟的靈堂且哭著走進去。



天上智喜的智聲(Sunday):「歐巴,在那裡一定要幸福。」



另外,演員黃薪惠也以白花照哀悼並播放輝晟的〈Love Tastes Good〉(사랑은 맛있다)說:「好好休息~~」演員鄭詩雅發白菊花照播放輝晟的〈在天空〉(하늘에서)說:「在天上好好休息……」



