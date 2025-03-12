Ailee悼念輝晟：一起微笑著唱歌！熱門曲〈Heaven〉是輝晟創作的！

歌壇沉浸在歌手輝晟（輝星）（43歲）去世的悲痛之中。

3月12日，歌手Ailee在社群媒體上分享了與已故輝晟的回憶影片。 兩人曾一起參加直播和電台節目，也在舞台上合作過。她悲痛地表示：「昨天哭著翻找和歐巴一起拍的照片，回看了我們一起登台的舞台，真的很幸福。真希望我們能多合作幾次。他有時是嚴格的製作人，有時又像是喜歡開玩笑的哥哥，有時則展現出一位帥氣的前輩形象。歐巴是我人生中最珍貴的緣分。我能在韓國繼續唱歌，全都是因為歐巴，真的無比感謝。我人生中最好的舞台搭檔就是歐巴。真的很感謝，也很抱歉。我會無比想念你。 希望還能再見，一起微笑著唱歌。」輝晟曾幫助Ailee踏入歌壇，參與製作了她的熱門歌曲〈Heaven〉和〈歌唱得更好了〉，兩人還曾合作推出對唱曲〈Kiss〉。



此外，歌手Jessi也表達了對輝晟的哀悼之情。他們曾同屬一家經紀公司。3月11日Jessi在社群媒體上發文悼念：「你曾為我以及許多人帶來靈感。 你的嗓音能夠深刻且真摯地傳達情感，每個音符都能讓靈魂昇華。你曾被許多人所愛，我們會無比想念你。 世界失去了一位傳奇，但你的音樂將永存。願你在天堂安息。你的音樂影響力以及你對我的善意，我永遠不會忘記。 」



輝晟於3月10日被發現於首爾廣津區的家中去世，目前已結束了驗屍，靈堂將於3月14日設在三星首爾醫院殯儀館。

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