【三月韓綜】《換乘戀愛：另一個開始》四角關係入直路！勝利前女友加盟《COUPLE PALACE 2》剖白情傷

本月的黃Viu韓綜同樣精彩！戀愛真人秀天花板《換乘戀愛：另一個開始》、《Edward Lee的鄉村廚師》和《第六感City Tour》皆已進入最精彩的部分，而BIGBANG前成員勝利的前女友劉惠媛加盟《COUPLE PALACE 2》亦引爆韓網熱話。

《COUPLE PALACE 2》

由金鍾國、俞世潤和李美珠主持的韓國全新綜藝《COUPLE PALACE 2》是一部以結婚為主題的大型情侶配對真人秀，參加者為了追求完美婚姻而齊集「情侶宮殿」，並透過互相了解，藉此找到想要共度餘生的理想伴侶。隨著節目發展，一眾男女成員的外貌、資歷和結婚條件也被逐一公開，其中年薪1.5億的美妝模特兒劉惠媛原來是BIGBANG前成員勝利的前女友！她也在節目坦言曾被緋聞標籤而難以尋求對象：「我以為自己會很早結婚，感覺結婚後就能過著安穩的人生。」



近日成功配對的33位單身男女正式進入「Palace Week」同住環節，劉惠媛再度成為話題人物！她因為害怕動心而對男參賽者的追求猶豫不決，更自揭曾被前任傷害：「我曾經和前男友交往6年，當初是我主動告白的；我們雙方的父母也都見過面，真的差一點就結婚了，但因為一些原因，我們最終還是分手了。」此時休息室的男嘉賓透露：「她是個超級有名的人，不過有著一些不太好的傳聞，甚至有兩則新聞報導出來了；其中一則是和XX（勝利）有關，另一則是和籃球選手有關。」雖然大家都知道劉惠媛並沒有直接捲入任何犯罪事件，而是因為前男友的關係而引發熱話，但她對於種種流言亦感到無奈：「其他嘉賓應該都有看過那些報道吧？只是沒有人敢當面問我，讓我感到有些不自在。」到底她能否揮別陰影找到真愛？敬請留意節目的最新發展。



《換乘戀愛：另一個開始》

韓國戀愛真人秀《換乘戀愛》番外篇《換乘戀愛：另一個開始》集結三季成員一同重返濟州，以不同的方式創造全新回憶。《換乘戀愛3》多惠和東鎮經歷十三年愛情長跑後遺憾分手，直至節目結束也未能成功復合，讓不少觀眾深感遺憾；但是二人終於在去年七月世紀復合，他們也在《換乘戀愛：另一個開始》最新一集擔任特別嘉賓！當主持人問有沒有結婚一事時，東鎮更毫不猶豫地回答「我隨時做好準備」，引發全場歡呼！一眾成員也在最新一集迎來雙人約會，陷入四角關係的鄭奎敏、鄭慧仁、郭珉在和李智妍終於直視內心感受，奎敏和慧仁一同出發拍攝情侶照，珉在和智妍則在家中單獨約會，兩對CP都度過了難忘的時光。節目即將上演大結局，到底他們能不能配對成功呢？



《Edward Lee的鄉村廚師》

全新美食綜藝《Edward Lee的鄉村廚師》講述「白宮主廚」Edward Lee帶著女兒Arden Lee、演員卞約漢、高我星和申詩雅走遍韓國，以新穎的方式重新演繹韓式料理，碰撞出全新火花。近日眾人前往旌善村落，並教導當地長者善用薯仔製作玉棋（麵疙瘩）；釣技精湛的Edward更帶領眾人前往釣魚，更與我星收獲兩條大鱈魚！經過一天的辛勞後，Edward在家中以獨門秘方煎牛扒慰勞大家，各人品嚐後讚不絕口，觀眾們可邊看邊學藝！



《第六感City Tour》

由「綜藝大神」劉在錫、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成員MIMI主理的全新戶外推理綜藝《第六感City Tour》 為《第六感》外傳，每集固定成員和嘉賓會到訪三個地點，其中兩處是實際存在的真實地點，有一處則是製作組偽作的虛假地點，成員們可以在每個地點詢問在場的人、觸碰物件、分析出現的事情或佈置去進行推理，並在過程中了解韓國、體驗更在地的文化！近日男神演員姜泰伍亮相節目，不過退伍後首次現身綜藝的他略顯僵硬，引發全場爆笑！不過他的美貌也讓宋恩伊和MIMI目不轉睛，MIMI還笑言快活不知時日過；高庚杓亦透露二人是同校關係，對方不時會發簡訊主動問候，非常有禮貌！



以上節目已於「黃Viu」上架，香港觀眾即可免費緊貼進度。

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