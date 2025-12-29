《黑白大廚2》「白湯匙」陣容超堅強！PD透露最難邀請的孫鍾元，曾拒絕一次讓製作組焦急萬分！

《黑白大廚2》在日前強勢回歸！大家都跟上了嗎？

《黑白大廚：料理階級大戰2》是憑味道試圖翻轉階級的隱藏高手「黑湯匙」主廚們，與想要守護他們的韓國頂級明星廚師「白湯匙」們之間，展開的火花四射的料理階級戰爭。節目在16日於 Netflix 上線，也立即在網路上掀起熱烈討論。



本季「白湯匙」陣容堅強，開播前的製作發佈會，被問及「最難邀請的出演者」時，金銀芝PD表示：「孫鍾元主廚真的讓我們煎熬了很久，他曾經明確拒絕過一次。我們當時幾乎是含著眼淚說『如果真的有困難也沒關係』，但之後腦海中一直浮現他的臉。於是最後一次在會議室再次向他提出邀請，最終才得以一起合作。」

對此，孫鍾元主廚坦言：「要接受這次挑戰其實需要很大的勇氣，畢竟本業最為重要，一旦投入拍攝，勢必會影響餐廳的日常營運，因此一開始有很多顧慮，幸好拍攝日期和餐廳營業時間日期沒有重疊。」他也補充表示：「感謝製作團隊始終信任我、也多次與我溝通，最後我也全力以赴完成拍攝。」



孫鍾元是韓國目前唯一同時擁有兩間米其林一星餐廳的主廚。在《黑白大廚2》之前，他因出演《拜託了冰箱》而圈粉無數，更被封為「好感男」。而在《黑白大廚2》的預告一亮相，網友就紛紛直呼「一定要看！」第3集中，他依舊保持一貫的優雅，俐落地完成料理；之後的團體賽中，他不僅主動幫大家跑腿、拿各種食材，也會適時提出建議，貼心舉動同樣獲得熱烈好評，不少觀眾因此再次被圈粉。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞