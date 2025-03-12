辉星殒落，韩国歌坛笼罩悲伤：玉珠铉、KCM、LYn、SE7EN、李昶旻、赵权、颂乐、Leo等悼念

有「韩国情歌王子」、「韩国R&B天王」之称的歌手辉晟（辉星）过世，韩国歌坛瞬间笼罩悲伤，许多同僚、后辈纷纷在IG不舍悼念。

*先前报导回顾：

‎〈【快讯】歌手辉晟（辉星）今骤逝享年43岁，曾因滥用异丙酚触法一夕间跌落谷底〉

‎〈Ailee悼念辉星：一起微笑著唱歌！热门曲〈Heaven〉是辉星创作的！〉

除了Ailee和Jessi，Fin.K.L玉珠铉也发出两人合作舞台影片，长文写下：「当时是2004年……二十多年了。我们二十多岁的时候，专注於『各种的唱歌课』，到处一起上过很多课，那时候总是热烈讨论唱歌的话题……」

「托某人的福，我们曾站在隔音墙前好几个小时，练习集中声音的摇滚唱法，真的很开心，还尝试探索了多样的练习，那时期非常兴奋。笨拙又生疏，时间滴答滴答都不晓得怎么过去的，不断挖掘歌唱这口井，倾尽心力并分享，那段学唱歌的日子是这世上最开心的，同时期学唱歌，我们是唱歌同事也是唱歌同学。」

「那个年代的人，不是都这样说吗，从那以后，我们在各自的位置上，为了燃烧热情而忙碌著。我不会忘记歌唱课同学那时期的你，给了我多大的力量活下去，辉星啊……」

「深受喜爱而幸福的瞬间，用如火山般的热情做著音乐充满生机的你，愿你在那里幸福平安，姐姐也会为你祈祷，会一直记住你的……」



Changmo写下「感谢用帅气的音乐为我的人生带来巨大的影响」，并配上辉晟的歌曲〈Morning〉，San E留言「Rest in peace哥」。

Vibe尹民秀上传两人同台唱歌画面写「辉晟啊，在那里安心唱歌与做音乐吧，不会忘记你的单纯，回头见面再一起唱歌吧」，断句方式可感受悲伤绵延。



2AM李昶旻写：「是我真正向往的艺人，我会永远记得你，好好休息吧。」而赵权曾受辉晟歌唱指导，他以辉晟的歌曲〈无法传达的故事〉（전할 수 없는 이야기）悼念。

原定15日一起举行联合演唱会的KCM发菊花照悲喊：「不是说好3月15日见吗？晟啊对不起……」



Verbal Jint发全黑图写下：「一起度过的所有瞬间很荣幸、很感谢，辛苦你了。好好休息吧辉晟。」



金昌烈发了辉晟的照片写道：「又惋惜又抱歉，希望在那里不痛了……」



合作过〈唐吉诃德〉的P-TYPE以图黑文白字写「在我人生中，曾和我留下珍贵瞬间的孩子。为故人祈求冥福」，配文则说：「真的听很多次〈唐吉诃德〉……今天听著充满故人气息的歌度过一个安静的夜晚吧，为祈求故人冥福。」



辉晟替LYn写过〈One And Only Feeling〉（그녀에게 작사）、〈Backhug〉（뒤에서 안아줘）、〈Parting life〉（이별살이），同时也合唱〈I Don't Know Me〉（날 모르죠）。LYn节录了她和辉晟合唱的〈Prayer 4 Soul〉，写下歌词：「像纯真的孩子般白净的灵魂／擦去掉落的绝望眼泪／把工作交给我吧。」



Fly to the Sky焕熙上传同台画面：「辉晟啊，到现在还不敢相信。以后再见吧，到时候两个人尽情唱我们自己的音乐吧，在那之前好好休息吧。」



辉晟也替SE7EN写过多首歌曲，〈遗憾的告别〉（아쉬운 이별）、〈Luz Control〉与〈Honey I Know〉，SE7EN起初简短写下「祈求冥福」并播放辉晟的歌曲〈Can't We〉（안 되나요），几小时后又发一则「希望你在那里幸福，rest in peace…」与歌曲〈无法传达的故事〉（전할 수 없는 이야기）。



VIXX Leo和SE7EN一样，一开始仅发一则限动，也许是心情无法平复过了一段时间再发一则。他写：「让我有了梦想，真的很尊敬、感谢、喜欢您。到了天上请幸福吧。」且发了辉晟的歌曲〈Fall in love with someone〉（누구와 사랑을 하다가）。



MAMAMOO颂乐则说：「感谢在我们以MAMAMOO出道前，和什么都不知道的我们一起帅气制作并演唱歌曲。也不会忘记帅气的音乐。祈求故人冥福。」颂乐所说的歌曲就是MAMAMOO正式出道前和K.will、辉晟合唱的〈Peppermint Chocolate〉（썸남썸녀）。提到K.will，K.will是辉晟挚友，据说K.will第一个赶到辉晟的灵堂且哭著走进去。



天上智喜的智声（Sunday）：「欧巴，在那里一定要幸福。」



另外，演员黄薪惠也以白花照哀悼并播放辉晟的〈Love Tastes Good〉（사랑은 맛있다）说：「好好休息～～」演员郑诗雅发白菊花照播放辉晟的〈在天空〉（하늘에서）说：「在天上好好休息……」



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