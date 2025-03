辉星殒落，韩国歌坛笼罩悲伤：玉珠铉、KCM、LYn、SE7EN、李昶旻、赵权、颂乐、Leo等悼念

有「韩国情歌王子」、「韩国R&B天王」之称的歌手辉晟(辉星)过世,韩国歌坛瞬间笼罩悲伤,许多同僚、后辈纷纷在IG不舍悼念。

除了Ailee和Jessi,Fin.K.L玉珠铉也发出两人合作舞台影片,长文写下:「当时是2004年……二十多年了。我们二十多岁的时候,专注於『各种的唱歌课』,到处一起上过很多课,那时候总是热烈讨论唱歌的话题……」

「托某人的福,我们曾站在隔音墙前好几个小时,练习集中声音的摇滚唱法,真的很开心,还尝试探索了多样的练习,那时期非常兴奋。笨拙又生疏,时间滴答滴答都不晓得怎么过去的,不断挖掘歌唱这口井,倾尽心力并分享,那段学唱歌的日子是这世上最开心的,同时期学唱歌,我们是唱歌同事也是唱歌同学。」

「那个年代的人,不是都这样说吗,从那以后,我们在各自的位置上,为了燃烧热情而忙碌著。我不会忘记歌唱课同学那时期的你,给了我多大的力量活下去,辉星啊……」

「深受喜爱而幸福的瞬间,用如火山般的热情做著音乐充满生机的你,愿你在那里幸福平安,姐姐也会为你祈祷,会一直记住你的……」



Changmo写下「感谢用帅气的音乐为我的人生带来巨大的影响」,并配上辉晟的歌曲〈Morning〉,San E留言「Rest in peace哥」。

Vibe尹民秀上传两人同台唱歌画面写「辉晟啊,在那里安心唱歌与做音乐吧,不会忘记你的单纯,回头见面再一起唱歌吧」,断句方式可感受悲伤绵延。



2AM李昶旻写:「是我真正向往的艺人,我会永远记得你,好好休息吧。」而赵权曾受辉晟歌唱指导,他以辉晟的歌曲〈无法传达的故事〉(전할 수 없는 이야기)悼念。

原定15日一起举行联合演唱会的KCM发菊花照悲喊:「不是说好3月15日见吗?晟啊对不起……」



Verbal Jint发全黑图写下:「一起度过的所有瞬间很荣幸、很感谢,辛苦你了。好好休息吧辉晟。」



金昌烈发了辉晟的照片写道:「又惋惜又抱歉,希望在那里不痛了……」



合作过〈唐吉诃德〉的P-TYPE以图黑文白字写「在我人生中,曾和我留下珍贵瞬间的孩子。为故人祈求冥福」,配文则说:「真的听很多次〈唐吉诃德〉……今天听著充满故人气息的歌度过一个安静的夜晚吧,为祈求故人冥福。」



辉晟替LYn写过〈One And Only Feeling〉(그녀에게 작사)、〈Backhug〉(뒤에서 안아줘)、〈Parting life〉(이별살이),同时也合唱〈I Don't Know Me〉(날 모르죠)。LYn节录了她和辉晟合唱的〈Prayer 4 Soul〉,写下歌词:「像纯真的孩子般白净的灵魂/擦去掉落的绝望眼泪/把工作交给我吧。」



Fly to the Sky焕熙上传同台画面:「辉晟啊,到现在还不敢相信。以后再见吧,到时候两个人尽情唱我们自己的音乐吧,在那之前好好休息吧。」



辉晟也替SE7EN写过多首歌曲,〈遗憾的告别〉(아쉬운 이별)、〈Luz Control〉与〈Honey I Know〉,SE7EN起初简短写下「祈求冥福」并播放辉晟的歌曲〈Can't We〉(안 되나요),几小时后又发一则「希望你在那里幸福,rest in peace…」与歌曲〈无法传达的故事〉(전할 수 없는 이야기)。



VIXX Leo和SE7EN一样,一开始仅发一则限动,也许是心情无法平复过了一段时间再发一则。他写:「让我有了梦想,真的很尊敬、感谢、喜欢您。到了天上请幸福吧。」且发了辉晟的歌曲〈Fall in love with someone〉(누구와 사랑을 하다가)。



MAMAMOO颂乐则说:「感谢在我们以MAMAMOO出道前,和什么都不知道的我们一起帅气制作并演唱歌曲。也不会忘记帅气的音乐。祈求故人冥福。」颂乐所说的歌曲就是MAMAMOO正式出道前和K.will、辉晟合唱的〈Peppermint Chocolate〉(썸남썸녀)。提到K.will,K.will是辉晟挚友,据说K.will第一个赶到辉晟的灵堂且哭著走进去。



天上智喜的智声(Sunday):「欧巴,在那里一定要幸福。」



另外,演员黄薪惠也以白花照哀悼并播放辉晟的〈Love Tastes Good〉(사랑은 맛있다)说:「好好休息~~」演员郑诗雅发白菊花照播放辉晟的〈在天空〉(하늘에서)说:「在天上好好休息……」



