收視卡關3%！朴敘俊7年浪漫回歸慘跌神壇！《等待京道》韓網毒評：美肌開太大像在看10年前老劇

jtbc週末劇《等待京道》由朴敘俊、元志安主演，自開播以來收視持續低迷，第1集以2.7%出發，第7集雖上演男女主角確認心意、正式交往的甜蜜劇情，收視仍僅維持在3%區間（第8集刷新自身收視紀錄，達到4.2%），與朴敘俊過去《金秘書為何那樣》（最低收視率6.4%，最高8.7%）的浪漫喜劇光環形成強烈對比，被韓媒形容為「收視個位數的屈辱」。

最新劇情中，李京道（朴敘俊 飾）與徐智友（元志安 飾）終於解開過去錯過的遺憾，並在同事面前公開戀情，互動灑糖。 然而前夫趙鎮彥（吳東旻 飾）再度出現求婚，成為新矛盾點。 李京道為照顧智友感受，悄悄找回她過去的司機，以行動默默守護，旁白「我會帶你去見你喜歡的世界」更顯深情。 儘管劇情步入甜蜜階段，收視仍未突破，持續在3%徘徊。

不少觀眾認為，36歲的朴敘俊在劇中直接演出20代青年時期「略顯勉強」，過度濾鏡與美肌效果反而造成視覺疲勞。 與實際年齡差11歲的女主角元志安搭配，雖設定為同齡，但「CP感不足」成為討論焦點。 網友留言：「朴敘俊還是帥，但就是有點不自然」、「劇本和拍攝手法好像停在10年前」。



朴敘俊此次回歸浪漫劇，距離上一部愛情題材已隔7年，但成績遠不及預期。 這現象與此前宋仲基以《我的青春》回歸愛情劇卻收視低迷的狀況相似，引發「中年浪漫劇市場是否飽和」的討論。 韓媒指出，演員現實生活中的形象變化也可能影響觀眾投入感——朴敘俊去年公開與年輕6歲的網紅兼歌手xooos的戀情，部份觀眾認為這讓他「浪漫幻想感」下降; 宋仲基再婚生子後，重返青春愛情劇也顯得吃力。



韓媒還表示這次收視挫折，被視為朴敘俊演藝生涯的轉捩點。 過去被譽為「浪漫劇之王」的他，是否將調整戲路、尋求轉型，成為業界關注焦點。 有評論認為，與其堅持舊有浪漫公式，不如順應年齡層挑戰更成熟、寫實的角色。



儘管如此劇組仍未放棄劇情溫度，持續鋪陳主角間的細膩情感。 能否靠後續口碑逆襲，或將成為朴敘俊能否守住「收視保證」招牌的關鍵一役。

