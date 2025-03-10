【快訊】歌手輝晟（輝星）今驟逝享年43歲，曾因濫用異丙酚觸法一夕間跌落谷底

韓國知名歌手輝晟（原譯輝星），稍早由經紀公司發布死訊，享年43歲。

輝晟經紀公司鴕鳥娛樂今（10）日對外表示：「今日（3月10日）所屬藝人輝晟離開了我們。故人於首爾家中被發現無呼吸心跳，被判定死亡。突如其來的噩耗，包括遺屬在內的鴕鳥娛樂同事藝人及職員們，都懷著悲痛心情哀悼故人。向給予輝晟無私支持與喜愛的粉絲們，傳達遺憾消息深感痛心。為故人輝晟祈求冥福望其安息。」

「有關葬禮的內容將另行通知。為了陷入巨大衝擊和悲傷的遺屬，懇請克制未經確認的謠言和推測性報導。再次對故人的最後一程表示深切的哀悼。」



而據更早各大韓媒報導消息，警方和消防局透露輝晟（本名崔輝晟）確切是在今日下午約6時29分在家中發現暈倒，消防局到場時已確認死亡，且死亡一段時間了，未發現外部侵入等犯罪嫌疑，真正死因還待商榷。

輝晟在韓國歌壇曾有一席之地，名曲包括〈With Me〉、〈Even thought of marriage〉、〈Heartsore Story〉（feat.時為Beast成員的龍俊亨），也曾為各大韓劇演唱OST如《擁抱太陽的月亮》、《美女孔心》等劇OST。他還曾是許多名歌手的Vocal指導，如BIGBANG全體成員、2AM趙權、少女時代Sunny、SHINee鐘鉉與Key等等。

可惜，輝晟因非法習慣性使用異丙酚（俗稱牛奶針），2020年起被以違反《毒品管制法》遭調查且起訴，隔年被判處有期徒刑1年得緩刑2年。輝晟因觸法遭公眾電視台封殺，演藝事業一落千丈。輝晟後續仍積極復出活動，但沒想到，大眾再次廣泛聽見他的消息是他的死訊，令人不勝唏噓。不少粉絲、網友得知消息紛紛湧入其IG悼念。



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