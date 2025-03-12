D社：金秀賢公司發存證信函只是走形式！與金賽綸戀情屬實，礙於未成年不能公開！鄰居爆料數次遇到金賽綸在走廊哭

對於連日來引爆爭議的「金秀賢&金賽綸」事態，D社出手了！

據D社報導中稱，金秀賢所屬的經紀公司GOLD MEDALIST（該公司是以金秀賢一人企劃公司形式建立的）替金賽綸支付了7億（韓幣，下同）醉駕事故後的賠償金，雖向金賽綸發送了存證信函，但強調這只是「遵循公司程序」， 並非真的打算追討債務，GM稱當時已告知金賽綸「有能力償還時再還」，也深知對方的經濟狀況。看到存證信函的金賽綸於是給金秀賢發了簡訊，有了那則震驚全網的「歐巴，救救我，給我點時間吧」。 然而金秀賢並未有答覆，金賽綸不得已公開了與金秀賢的貼臉合照，似乎是想通過此求得對方的關注與回覆。



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D社在文中也確認了金賽綸和金秀賢曾是戀人的關係。 與金秀賢關係密切的身邊人暗示「金賽綸的年紀是個問題，所以絕對不能承認談戀愛」，而兩人的戀人關係也是金賽綸簽約GM公司的原因。 實際上，他們的戀情在圈內是公開的秘密，這不是可以用「虛假事實」或「毫無根據」來一筆帶過的事情。



最後D社還採訪了金賽綸生前居住的社區的居民，鄰居爆料：「看到死亡報導時，我就知道是她，因為她平時經常在走廊樓梯上哭，所以印象深刻。 看著她那樣，我覺得很心疼，還安慰過她。 感覺她應該是有些個人的煩惱，我也曾聽她傾訴過。」鄰居還提到了金賽綸手腕上的傷痕，「我看到她手腕周圍有傷痕，心想這個年輕女孩過得一定很辛苦。 那時候我還不知道她是演員，只以為她是和妹妹一起到首爾生活的普通女孩。」

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