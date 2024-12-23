熱門韓劇&韓綜！2024最新聖誕跨年片單推薦，全家一起追：《芬蘭租屋生活》《白種元的悲慘世界》《玉氏夫人傳》《重返20歲》

還在猶豫接下來年末聚會沒話題？KSD &「黃Viu」推薦 7 部精彩電視劇和綜藝，讓你和親朋好友聚在一起有聊不完的話題和節目可看～！！

1.《芬蘭租屋生活》



由韓劇四大男神車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延出演，他們在沒有網路、沒有自來水和電的芬蘭鄉村，體驗幸福指數第一的當地人是如何生活的。大明星自力更生的面貌讓人看了非常有共鳴，過程爆笑又治癒，特別是車銀優每個舉動都像在拍寫真畫報，在《模範的士》全能的李帝勳卻是地獄廚神，弟弟們反而更可靠～，他們的互動更是越看越有趣，毫無冷場。節目還扭轉了芬蘭人聖誕一向比其他人更浪漫的氛圍，呈現當地另一個生活面貌，四大男神也貢獻了很多「第一次」。

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2.《白種元的悲慘世界》



由韓國餐飲大亨白種元老師親上陣，講述20位擁有悲慘故事的社會邊緣人在100天內展開激烈的廚藝生存戰，冠軍得主將會得到白老師贊助的開店，獲得逆轉人生的機會。首播後引發熱烈討論，更有三位「黑湯匙」廚師們出演助陣，夢幻聯動相當有看頭。

（看更多：《白種元的悲慘世界》四大必看亮點！白種元自資力撐邊緣人，男團偶像逆風求生）



3.《帳篷外是歐洲：意大利篇》



全新一季中，「露營專家」羅美蘭帶著郭善英、李世榮、李主儐一起前往亞得里亞海。四位女演員展現最真實、觀眾們從未看過的面貌，在歐洲隱藏的瑰寶中探索和露營，踏遍未知的領域、體驗當地的人文風情，時而俏皮可愛、時而冒失又健忘、時而可靠動人的模樣，讓人看了啼笑皆非。

4.《玉氏夫人傳》



「當代惡女」變身「古代奴婢」且成功逆襲！林知衍（林智妍）人生角色加一！劇中她從底層意外實現階級反轉、成為貴族小姐「玉太永」，身邊更有為了守護她不惜賭上性命的帥氣鮮肉天承輝（秋泳愚 飾），劇情反轉再反轉，猜不透發展在網上廣受好評，年末必看古裝就是這部了。

（看更多：【《玉氏夫人傳》劇評】年末必追韓劇！林知衍演技震懾全網，底層涅槃重生）



5.《重返20歲》



本劇改編自2014年的熱門奇幻喜劇電影《回到20歲》，講述奶奶吳末順（金海淑 飾）一夜之間變成20歲的吳杜莉（鄭知蘇 飾）後，為實現年輕時的歌手夢想，加入女團迎來新全盛期的浪漫音樂成長故事，鄭振永在戲裡是娛樂公司的製作人「丹尼爾·韓」，帥氣製作人也回歸啦！

（看更多：電視劇版《重返20歲》本週登場！「國民媽媽」金海淑一夜回到20歲少女？鄭知蘇挑戰女團出道！）



6.《酒醉羅曼史》



擁有「浪漫喜劇女王」稱號的金世正化身「酒類銷售女王：龍珠」，與「釀酒廠老闆：珉主」李鍾元共譜一段微醺的愛情故事！兩人成功詮釋角色，細膩演技獲得讚賞，劇中CP感十足的他們，更是以雙向救贖的愛情贏得了觀眾們的心，不只令人動心更是賺足了眼淚啊！！

（看更多：《酒醉羅曼史》劇評5大入坑看點：李鍾元內心戲夠細膩，與金世正上演雙向救贖的愛情！）



7.《星星閃耀的夜晚》

劇情講述被解僱的明星製作人姜秀賢（高賢廷 飾）和被淘汰的長期練習生劉振宇（厲雲 飾）相遇，追求各自目標的勵志故事。還有NCT道英為劇獻唱OST，傳達希望和安慰的心意，撫慰大眾因現實和打擊而疲憊不堪的心。







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