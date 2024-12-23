热门韩剧&韩综！2024最新圣诞跨年片单推荐，全家一起追：《芬兰租屋生活》《白种元的悲惨世界》《玉氏夫人传》《重返20岁》

还在犹豫接下来年末聚会没话题？KSD &「黄Viu」推荐 7 部精彩电视剧和综艺，让你和亲朋好友聚在一起有聊不完的话题和节目可看～！！

1.《芬兰租屋生活》



由韩剧四大男神车银优、李帝勋、李东辉和郭东延出演，他们在没有网路、没有自来水和电的芬兰乡村，体验幸福指数第一的当地人是如何生活的。大明星自力更生的面貌让人看了非常有共鸣，过程爆笑又治愈，特别是车银优每个举动都像在拍写真画报，在《模范的士》全能的李帝勋却是地狱厨神，弟弟们反而更可靠～，他们的互动更是越看越有趣，毫无冷场。节目还扭转了芬兰人圣诞一向比其他人更浪漫的氛围，呈现当地另一个生活面貌，四大男神也贡献了很多「第一次」。

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2.《白种元的悲惨世界》



由韩国餐饮大亨白种元老师亲上阵，讲述20位拥有悲惨故事的社会边缘人在100天内展开激烈的厨艺生存战，冠军得主将会得到白老师赞助的开店，获得逆转人生的机会。首播后引发热烈讨论，更有三位「黑汤匙」厨师们出演助阵，梦幻联动相当有看头。

（看更多：《白种元的悲惨世界》四大必看亮点！白种元自资力撑边缘人，男团偶像逆风求生）



3.《帐篷外是欧洲：意大利篇》



全新一季中，「露营专家」罗美兰带著郭善英、李世荣、李主傧一起前往亚得里亚海。四位女演员展现最真实、观众们从未看过的面貌，在欧洲隐藏的瑰宝中探索和露营，踏遍未知的领域、体验当地的人文风情，时而俏皮可爱、时而冒失又健忘、时而可靠动人的模样，让人看了啼笑皆非。

4.《玉氏夫人传》



「当代恶女」变身「古代奴婢」且成功逆袭！林知衍（林智妍）人生角色加一！剧中她从底层意外实现阶级反转、成为贵族小姐「玉太永」，身边更有为了守护她不惜赌上性命的帅气鲜肉天承辉（秋泳愚 饰），剧情反转再反转，猜不透发展在网上广受好评，年末必看古装就是这部了。

（看更多：【《玉氏夫人传》剧评】年末必追韩剧！林知衍演技震慑全网，底层涅盘重生）



5.《重返20岁》



本剧改编自2014年的热门奇幻喜剧电影《回到20岁》，讲述奶奶吴末顺（金海淑 饰）一夜之间变成20岁的吴杜莉（郑知苏 饰）后，为实现年轻时的歌手梦想，加入女团迎来新全盛期的浪漫音乐成长故事，郑振永在戏里是娱乐公司的制作人「丹尼尔・韩」，帅气制作人也回归啦！

（看更多：电视剧版《重返20岁》本周登场！「国民妈妈」金海淑一夜回到20岁少女？郑知苏挑战女团出道！）



6.《酒醉罗曼史》



拥有「浪漫喜剧女王」称号的金世正化身「酒类销售女王：龙珠」，与「酿酒厂老板：珉主」李钟元共谱一段微醺的爱情故事！两人成功诠释角色，细腻演技获得赞赏，剧中CP感十足的他们，更是以双向救赎的爱情赢得了观众们的心，不只令人动心更是赚足了眼泪啊！！

（看更多：《酒醉罗曼史》剧评5大入坑看点：李钟元内心戏够细腻，与金世正上演双向救赎的爱情！）



7.《星星闪耀的夜晚》

剧情讲述被解雇的明星制作人姜秀贤（高贤廷 饰）和被淘汰的长期练习生刘振宇（厉云 饰）相遇，追求各自目标的励志故事。还有NCT道英为剧献唱OST，传达希望和安慰的心意，抚慰大众因现实和打击而疲惫不堪的心。







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