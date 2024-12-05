《酒醉羅曼史》劇評5大入坑看點：李鍾元內心戲夠細膩，與金世正上演雙向救贖的愛情！

由金世正和李鍾元主演的Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》講述「超E人」賣酒女王蔡龍珠（金世正飾）和「超I人」釀酒大師尹珉主（李鍾元飾）因酒結緣的醉浪漫愛情故事。劇集將於月中迎來結局，今日為你整理網評5大入坑看點。

網評一：金世正喜劇女王有突破

金世正憑藉《社內相親》奠定「喜劇女王」之位，今次她以「超熱情賣酒女王」角色登場，難免被人與前作比較；然而劇集開播至今，網上不少輿論大讚她的演出有突破，尤其蔡龍珠一角並不是單純的樂天派，自小與奶奶相依為命的她為了報答對方，放棄了熱愛的特種部隊工作，更習慣把自己的感受放到最後，面上總是掛著一副「沒關係」的表情，金世正笑中有淚的演繹恰到好處，讓觀眾不禁為她感到心痛。





網評二：李鍾元內心戲演技紮實

去年李鍾元夥拍李荷妮主演《夜晚開的花》後人氣飆升，這次他在《酒醉羅曼史》飾演「超高敏」釀酒大師尹珉主，他具有高度同理心、能夠感同身受別人的傷痛，所以為了不內耗而遠離人群；但是當他遇上蔡龍珠並察覺到對方隱藏的傷痛後，他開始主動靠近，尤其得知龍珠曾經為救自己而錯過把奶奶送院的黃金時機，他更感到自責和內疚！不少網友大讚李鍾元演出有層次，既能表達出期待愛情的甜蜜，又顧及到角色的細膩情緒，絕對是可造之才！



網評三：珠主CP雙向救贖的愛情

尹珉主發現蔡龍珠是自己的救命恩人後，勇敢表達愛意，二人進行了第一次甜蜜約會，關係有所進展；可是龍珠奶奶突然離世，讓龍珠陷入低潮，珉主看到她在喪禮上強撐笑意，忍不住擁抱了一直壓抑情緒的龍珠，二人抱頭痛哭！此刻高敏的珉主比龍珠更了解她的感受，這一幕也引起了觀眾極大的悲傷，珠主CP雙向救贖的愛情發展，同樣惹人關注。



網評四：配角出色，客串嘉賓搶鏡

除了金世正和李鍾元表現備受讚賞，《酒醉羅曼史》的配角群同樣備受期待，如男女二青春戀情的走向也是不容錯過的看點！對方雅琳（申度賢飾）來說，追求自由的吳燦輝（白成哲飾）與自己截然相反，但是男方的天真單純為她帶來安慰，最後她更主動向燦輝表白！



另外，童顏女神表藝珍在第八集驚喜客串尹珉主的初戀情人，也令觀眾大讚選角加分，為劇集生色不少。



網評五：了解手工啤酒及韓國飲酒文化

《酒醉羅曼史》以酒為背景，劇中尹珉主是釀酒大師，所以不乏釀酒場景和手工啤酒的小教學，例如手工啤的口味取決於啤酒花，因此啤酒也有「啤酒花汁」的外號；近年手工啤酒熱潮席捲全球，劇迷也可以透過劇集了解一二！



另外，《酒醉羅曼史》頻繁出現不同的酒聚場面，反映飲酒在韓國社會的普遍、以及它在社交場合的重要性。想知道TF團隊能否成功推出新產品拯救釜山分店？珠主CP又會否迎來大團圓結局？香港觀眾可以在星期一、二晚上到「黃Viu」免費收看Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》。



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