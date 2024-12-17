電視劇版《重返20歲》本週登場！「國民媽媽」金海淑一夜回到20歲少女？鄭知蘇挑戰女團出道！

《重返20歲》由「國民媽媽」金海淑、《黑暗榮耀》鄭知蘇、《雲畫的月光》鄭振永主演，大家一定很好奇這個陣容搭在一起會出演什麼樣的劇吧？現在就跟著小編一起看看《重返20歲》的開播看點吧！

改編自經典電影《回到20歲》

《重返20歲》是改編自2014年上映的電影《回到20歲》，《回到20歲》觀影人數達865萬，更位居同年電影票房第三名，由於廣受好評，還被改編成中國版、泰國版、日本版等。講述奶奶吳末順（金海淑 飾）一夜之間變成20歲的吳杜莉（鄭知蘇 飾）後，爲了實現年輕時沒能實現的歌手夢想，享受閃耀的全盛期的浪漫音樂成長故事。不過...電影版是奶奶加入孫子的樂團，而電視版則改為挑戰女團出道。



「國民媽媽」金海淑一夜回到20歲少女

有著「國民媽媽」稱號的金海淑，飾演一夜回到20多歲的奶奶「吳末順」，重新獲得完成歌手夢想的機會。「實力派老戲骨」的演技就不用多說了吧～真的就是演什麼像什麼！而這次比較特別的是和鄭知蘇飾演同角色，金海淑也表示為了可以配合的更好，兩人也聊了很多。



鄭知蘇挑戰女團出道，再次展現好歌喉

童星出身的鄭知蘇，近年因出演《黑暗榮耀》宋慧喬的少年時期而備受關注。劇中將飾演「外在20歲、內心是70歲靈魂」的「吳杜莉」，她會如何詮釋這年齡差的差異，不讓大家看出破綻也備受關注！在製作發佈會上她說：「能和海淑前輩飾演同個角色，是一件非常榮幸的事情，其實非常緊張、負擔也很大。閱讀劇本的時候，前輩笑著說『你隨便做吧，你可以做到』，這讓我有了信心。」



由於劇中「吳杜莉」將挑戰女團出道，所以也會有不少鄭知蘇親自演唱的橋段，之前她曾在《玩甚麼好呢》展現好歌喉，甜美又有爆發力的嗓音讓人印象深刻。這次除了演技大突破外，唱歌的部分也讓人期待呀！



鄭振永時隔10年再出演電視劇版《重返20歲》

鄭振永其實在10年前就出演過電影《回到20歲》，當時他是飾演吳末順的孫子、半地下樂團的團長。這次在電視劇飾演UNIS娛樂公司的製作人「丹尼爾·韓」一角，曾是人氣組合 IGNIS 的隊長，負責作曲、製作等，擁有各種能力的天才製作人。這角色感覺跟現實中的他（B1A4隊長＋音樂製作人）有點相似呢！



時隔10年再次出演，鄭振永也表示：「接到翻拍作品提案時，感到非常激動和光榮，通過電視劇講述的故事更多，可以展現出更多的東西。」



《重返20歲》即將在12月18日首播，逢星期三晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可收看古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》和全新韓綜《芬蘭租屋生活》、《白種元的悲慘世界》等。

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