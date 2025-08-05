獨居、事業受挫、經濟困難、網路惡評不斷、與家人疏遠…宋英奎孤身生活猝然離世

實力派演員宋英奎於8月4日驟然離世，享年52歲，消息震驚娛樂圈。

據警方通報，他於當日上午8時許被一名女性發現在京畿道龍仁市處仁區一輛車內失去意識，經報警確認死亡。 警方目前仍在調查具體死因與相關情況。

據宋英奎的親近人士爆料他近期面臨極大壓力，不僅影視作品減少、收入銳減，又遇家中經濟困難，妻子經營的咖啡廳也因景氣不佳受到衝擊。 夫妻兩人雖努力工作，仍難以支撐整體生活開銷，導致生活陷入困境。

這位知情人表示，宋英奎在去年與妻子及女兒分居，獨自居住於盆唐某公寓，繼續從事演藝工作。 然而在今年6月19日，他因酒後駕駛被警方查獲，當時酒測結果達到吊銷駕照的標準（血中酒精濃度超過0.08%），行駛距離約5公里。 該事件曝光後，他不得不接連退出出演的多部作品，包括正在播出《退貨兒童》及《TRY：我們成為奇蹟》，以及原定參演的舞台劇《莎士比亞的愛情》等。與此同時，宋英奎的心理狀態急劇惡化，知情人士還透露：「（酒駕報導後）他非常痛苦於惡意的報導與留言，加上周圍的環境和狀況都非常不好。」



知情人士難掩悲痛表示：「雖然酒駕的確是個錯誤，但宋英奎是一位極具才華且性格溫和的人，讓人很唏噓。 如果當時有人能多陪伴他，一起解決問題，或許一切不會發展到這個地步。」

宋英奎自出道以來在多部影視作品中展現精湛演技。 最為人熟知的角色包括電影《雞不可失》中的刑警隊長「崔班長」，以及話題職場劇《棒球大聯盟》中飾演運營組長「吳思勳」。 他亦參與《玉氏夫人傳》、《地下菁英》系列、《檢法男女》系列等人氣劇集，以沉穩氣場及深刻表現獲得觀眾肯定。



此外，宋英奎的靈堂設於京畿道龍仁市Davos醫院喪禮場特1號室，由其妻子與兩名女兒擔任治喪家屬。 出殯儀式預定於8月6日上午8點舉行，長眠之地為含白山追悼公園。

他的突然離去，不僅讓粉絲與同業震驚，也為韓國演藝圈投下沉重陰影。

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