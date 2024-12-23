「成為我最後的愛吧♥」《我家的熊孩子》金俊昊動人求婚金智珉淚水滿溢，旁人都哭了！

《我家的熊孩子》班底、諧星金俊昊，2022年4月認愛小9歲的諧星後輩金智珉，一個在韓國演藝圈有「諧星之父」之稱，一個有「最美女諧星」之稱，這對明星情侶交往以來頗受矚目，兩人也不避諱在各大節目放閃、明白地公開雙方目標是結婚。交往兩年多以來，本月金俊昊總算向金智珉求婚，求婚過程就在《我家的熊孩子》公開。

昨晚（22日）播出的《我家的熊孩子》特地請到金智珉媽媽做客，節目如此盛重，到底會播出什麼重要內容大略可猜測到了，不過金智珉媽媽表示什麼都不知道。播出的內容，金俊昊先是和金智珉一起進行情侶健康檢查，金俊昊糟糕的體力與健康狀況不時引發笑聲，但也令人擔憂。在金智珉做內視鏡檢查時，金俊昊竟然偷跑！？

金俊昊換裝跑回公司，公司有李常敏在等他，原來他聯手李常敏策畫了求婚！兩人相當認真在緊湊的時間下彩排，金俊昊的計畫是利用電梯，親自爬一層層樓梯用素描本向金智珉示愛，最後在頂樓對金智珉求婚。彩排過程可見金俊昊體力相當差，能否順利完成構思的求婚內容令人堪憂，不過正式求婚意外地非常順利！



原來，金俊昊願意如此吃力地爬樓梯，是想展現自己願意重視身體健康的決心，呼應了稍早的健康檢查內容。過程金俊昊也向金智珉承諾會戒菸（只借菸草XD，電子菸先略過）、戒酒，拿著白糖製作的假酒瓶砸向自己時，可要嚇壞金智珉和觀眾們了。



到了最關鍵的頂樓，金智珉見到精心布置的場地笑得很開心，看了金兩人回憶影片終於止不住淚水，外頭金俊昊和李常敏也忍不住哭了，兩人甚至抱在一起，棚內主持人徐章焄與特別MC李賢伊同樣受到感染……金俊昊唱著歌走進頂樓，和金智珉相視又視一陣淚水爆發。



「感謝你能喜歡這個有很多不足的歐巴，以後不要生病，我們要一直愛下去。」金俊昊下跪掏出戒指：「要和歐巴結婚嗎？」金智珉：「突然，太突然了……給我戴上。」戴上戒指（雖然有點緊）後兩人緊緊相擁。



「謝謝你，我能夠再次喜歡上別人。」「我們一起合作的第一個節目還記得嗎？以後20年、30年……50年都想這樣和你一起老去，成為我最後的愛吧！」「對小事就感到幸福的智珉，俊昊想給她更多幸福。」俊昊真誠的一字一句令人動容，節目開出全韓13.4%收視率，最高飆到16%，那瞬間就在金俊昊在頂樓門外哭泣、徐章焄等人受感染一起哭的時刻。

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