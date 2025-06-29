從IU、朴寶英到陸星材、秋泳愚，大勢韓星挑戰極限演技「一人二角」獲好評

上半年有不少優質韓劇跟觀眾見面，大家有沒有發現，其中竟多達4部都有「一人分飾兩角」這一元素，而且從劇情到演員表現都相當精彩！

朴寶英在目前播出的tvN週末劇《未知的首爾》裡飾演雙胞胎「未知」與「未來」，姐妹倆外貌相同，卻有著完全相反的性格、過著截然不同的人生。 劇中，姐姐深受職場排擠困擾，在妹妹提議下互相交換生活，從謊言出發、最終找回真愛與人生，是一部細膩動人的浪漫成長劇。



朴寶英出道20年首次挑戰一人二角，儘管是初次嘗試，卻獲得觀眾一致讚譽。 朴寶英飾演「未知」時活潑熱情、自由奔放，飾演「未來」時則沉靜內斂、謹言慎行，在眼神、語氣等細節上做出明顯區分，完美詮釋出兩位性格與氣質天差地遠的角色，讓觀眾追劇時絲毫不會感到困惑，只有默默讚歎寶英的演技實力。



在此之前，IU也在Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》裡挑戰飾演母女兩個角色，分別是「吳愛純」與她的女兒「梁金明」。 IU細膩詮釋了愛純從少女成為年輕母親的過程，以及金明從大學生到成家立業再成為母親的經歷，不僅詮釋了溫厚無私的母性之愛，也深刻描繪出子女對父母的依戀之情，為觀眾帶來深深的共鳴與感動。



不久前劇終的SBS奇幻劇《鬼宮》裡，男團BTOB成員陸星材也帶來了完美的一人二角表現：同時飾演忠誠聰慧的檢書官「尹甲」，以及附身於尹甲的惡神螭龍「強鐵」，依次呈現出溫柔真摯與貪婪邪魅兩種截然不同的面貌。 陸星材擁有靈活的喜劇感與深層的情緒演技，精彩表現獲觀眾稱讚「附身專業演員」，也讓《鬼宮》獲得各國觀眾喜愛。



最後，秋泳愚（秋英宇）在JTBC電視劇《玉氏夫人傳》中，同時飾演出身名門卻成為說書人的庶子「宋諝仁」，與正統兩班家族長子「成允謙」。 秋泳愚以超越新人之姿的穩健演技，成功詮釋了兩個身份的轉換，並收穫眾多演出邀約。



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