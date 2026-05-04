韓網最近討論度上升男演員金載原！《柔美的細胞小將3》「馴鹿」超圈粉，網友直呼：像從漫畫走出來

隨著《柔美的細胞小將3》播出，金載原飾演的「馴鹿」也成為近期討論焦點，大家是不是也被他迷住了呢？

金載原《柔美的細胞小將3》中與金高銀展開戀愛線，兩人在劇中也呈現出自然的化學反應，成為本作情感線的重要看點之一。兩人其實早在《妳和其餘的一切》就曾合作，當時分別飾演「朋友的哥哥」與「誾重（金高銀 飾）的初戀」。此次相隔約一年再度同框，角色轉變為戀人，也讓同一組演員在不同作品中呈現出明顯不同的情感走向，形成鮮明對照。



在這部作品中，金載原延續漫畫原作角色「申馴鹿」的整體氣質，並沒有刻意放大情緒，而是以較為自然、沉穩的方式去詮釋人物，使角色更貼近日常感，同時也保留原作本身的情感核心。因此在原作粉絲之間，也出現「像是從漫畫裡自然走出來」的評價，對他的還原度與表現給予不少正面肯定。



而金載原近年也陸續出演多部作品，逐步累積不同類型的角色。包括在《歡迎來到王之國》中飾演「王者航空」空服員李路易，與高媛熙展開羅曼史；在《玉氏夫人傳》中則飾演守護嫂子玉太永（林智妍 飾）的完美青年成道謙；而在《莎拉的真偽人生》中，則挑戰男公關姜志煥一角，為摯愛金莎拉（申惠善 飾）做出各種極端選擇。有追過這幾部劇的人，應該都對他的登場印象深刻吧？



隨著《柔美的細胞小將 第3季》熱度上升，韓網對他的討論度也持續增加。網友紛紛表示：「又可愛又帥氣，很好」、「我真的很喜歡成道謙」、「看著馴鹿就喜歡上了...ㅠㅠ」、「在《莎拉的真偽人生》中很帥氣」、「看到馴鹿入坑了」、「演技不錯、外貌好、發聲也好」、「他還在《我們的藍調時光》飾演崔勝元少年時期」、「我從《歡迎來到王之國》的時候就看上了」、「真的好適合馴鹿啊，選得太好了」等，討論度非常熱烈。



而金載沅接下來作品也讓人期待！已確定出演《我也反對的我的戀愛》，還有望和朴恩斌合作新劇《宮中有野花盛開》，後續發展仍備受期待。

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