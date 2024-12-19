《芬蘭租屋生活》七大看點：李帝勳化身地獄廚神、車銀優超調皮、郭東延完美J人好感度大飆升！

集結四大韓流演員車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延演出的全新韓綜《芬蘭租屋生活》，以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村Lapland（拉普蘭）為背景，講述他們在當地體驗世界幸福指數第一的芬蘭人是如何養成的。節目首播以3.3%收視順利起航，不少網友更大讚內容搞笑又治癒！內文整理了七大看點，觀眾萬勿錯過～，即日起亦可以透過「黃Viu」收看。

看點一：車銀優的帥氣親弟弟曝光

為了踏上芬蘭之旅，車銀優在出發前到媽媽家中急救廚藝，豈料弟弟李東輝竟意外曝光！雖然李弟僅在鏡頭角落出現，不過其高讚值足以讓網友們暴動，不少人驚呼：「無法想像這個世界上還有另一個車銀優！」也有人對車爸車媽的長相感到好奇：「到底是怎樣的父母才能誕下這麼帥的兒子？」讓觀眾不禁期待弟弟會隨哥哥腳步出道當藝人。



看點二：地獄廚神李帝勳登場

近年劇接劇的李帝勳透露長達3至4年沒有休假，作為公司老闆的他亦笑言：「一想到每個月的固定開支，我就無法休息了。」現年40歲的他竟從未試過獨居，難怪他在出發前已經向弟弟們放話：「我甚麼都不會做，所以我真的很愧對你們！」這位料理新手連煎蛋都沒做過，甚至在冷鍋炒蛋，讓三位弟弟直接傻眼，不過也令觀眾看到男神的真實一面，感覺相當新奇。



看點三：調皮鬼車銀優秀流利英文

向來以貴公子形象示人的車銀優揚言今次「決心搞笑」，自認調皮的他本色演出，不但經常和哥哥開玩笑，還放低偶包在機場公然剃鬚，相信觀眾甚少看到他的這一面！不過身為學霸的他可謂「交流擔當」，不時以流利英語和當地人互動，又主動攬起點餐和問路責任，非常可靠。不少網友仍然被他的素顏震撼，大讚他在大自然下仍然閃閃發光，每一個鏡頭都像是藝術照片，美貌絲毫不輸芬蘭美景。



看點四：計劃型J人郭東延超Carry

作為團隊中最有計劃的J人，郭東延就連到泰國旅行都會預先準備20間餐廳清單，所以今次他肩負起策劃一職，不但事先讀書惡補芬蘭資料，又會每餐記帳，避免過度消費！獨居長達14年的他還擅長煮飯，更在出國前兩星期便開始執捨行李，帶來了多樣的醬料和韓式鍋具，成功照顧了所有人的口味！



看點五：都市人野外求生記

四人歷經 20小時的機程抵達偏遠的芬蘭北部拉的森林小屋，該處森林、湖泊、動物比人多，畫面非常療癒！為了野外求生，四子必需想辦法取於自然解決三時三餐，他們也跟著房東學習怎樣過日子：輪流砍木柴生火取暖和煮食、每天划船出海釣魚，否則吃不上晚餐，同時他們亦要與時間競賽，趕在日落前回到家中，因為在沒帶路燈的村裡舉步維艱！



看點六：性格大不同互補不足

在事前採訪中，車銀優、李帝勳和李東輝均喜歡繁華的都市生活，唯獨郭東延表示100%熱愛大自然：「我已經受夠了這個灰色都市，大樓叢林我受夠了。」兩位李大哥更表示無法放棄網路！從他們帶去的行李中，便可以清楚看到四位首爾男孩的性格大為不同：大哥李帝勳預備了多種應急藥物、二哥李東輝則為大家提供Y2K復古數碼相機紀錄感性，車銀優準備了不同雜貨，以及媽媽親手料理的韓式小菜，郭東延就帶備了大量醬料和廚具；雖然個性不同，但是他們能夠發揮互補作用，衍生微妙的化學反應。



看點七：體驗芬蘭原始生活

四位城市男孩被安排住在Lapland的小木屋，屋裡沒有電力、沒有水管也沒有網路，要是需要緊急聯絡外界，他們要徒步到500米外才能借用訊號；想得到食用水，則要走上20分鐘路程到河邊裝水；廁所更是戶外廁所，裝在馬桶裡的不是水，而是用樹皮和泥土混合而成的堆肥用泥！想知道他們接下來的命運，就要逢星期五晚上9點30分到「黃Viu」收看《芬蘭租屋生活》了。



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