【《玉氏夫人傳》劇評】年末必追韓劇！林知衍演技震懾全網，底層涅槃重生

由林知衍攜手秋泳愚、金載源和妍雨主演的古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身份和背景都是偽造的外地女子與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。劇集播出後獲網民大讚節奏緊湊，林知衍演技更是驚艷大眾！

網評一：劇情緊湊 絕不狗血

《玉氏夫人傳》首四集便交代了狗德（林知衍 飾）的背景，以及因為一場大火意外頂替了真正貴族小姐玉太永的故事，同時亦指出了她成為兩班貴族後仍然心繫貧苦，還在成允謙（秋泳愚 飾）的鼓勵下繼承了小姐的心願成為外知部，多次為僕人上庭發聲，劇情絕不拖泥帶水，大快人心！而在第四集中，成允謙更自爆同志身份，因此他想和玉太永假結婚，既可以保護太永，他亦能夠得到掩護，劇情不斷反轉讓觀眾欲罷不能，也令人更期待奴隸和同志如何在那個年代攜手扶持。



網評二：虐心演技 感動觀眾

劇中狗德出生奴隸世家，每天都被殘忍虐待，她的唯一心願就是帶著父親到西海生活。為了擺脫貧窮，狗德逃離奴隸地獄卻遇上重重苦難，不少觀眾大讚林知衍完美演繹慘遭凌虐的奴隸階層，尤其她倒在雪地無助落淚的眼神更是讓人心痛，使得觀眾非常期待她上演華麗的第二人生。



網評三：娜恩現身 驚喜客串

女團Apink前成員孫娜恩近年積極轉戰影視，今次她在《玉氏夫人傳》驚喜客串貴族小姐玉太永，她心地善良、認為眾生平等，不但立志成為知事，更主動與狗德交心，成為了無所不談的好朋友；可是天意弄人，二人遇上大火，太永更因此葬身火海！雖然娜恩僅客串一集，但她的角色對於劇情推進極為重要，她的古裝造型也被網民大讚知性有氣質，甚有貴族氣息。



網評四：男女主角 雙重替身

狗德陰差陽錯頂替了玉太永，無獨有偶，男主角秋泳愚同樣一人分飾兩角！天昇輝（秋泳愚 飾）在第一集以小姐的相親對象身份亮相，第二集則化身藝人與玉太永重逢，更坦言當初對女方一見鍾情，希望帶着她離開過上新生活！然而在第三集中，與天昇輝擁有相同面貌的衙門府官成允謙，主動表示想與玉太永成婚，更不介意對方把自己視為玉太永的替身，男女主角的雙重替身都讓觀眾拍案叫絕，設定相當刺激！



網評五：內外矛盾 互相救贖

狗德扮演的玉太永身處在一個充滿謊言與詐欺的環境，她為了保護自己，不得不在複雜的現實中掙扎求存，但是天昇輝（秋泳愚 飾）得知玉太永的真實處境後，決定不惜一切代價保護她，還冒著生命危險進入這場生存的騙局。劇集圍繞著兩位主角的關係展開，探討了他們在面對外部威脅和內心掙扎時所做出的選擇！隨著故事發展，觀眾將看到他們如何共同面對各種挑戰，並在複雜的環境中尋找真相與自我救贖。



網評六：女主逆襲 人設加分

奴隸狗德從小生活艱辛，所以她的願望只有活着而已，但是當她陰錯陽差頂替了玉太永的身份後，為了報答玉家及已死去小姐的心願，加上想為一眾奴隸爭取公平待遇，所以立志實現眾生平等，為此她努力讀書、成為朝鮮的法律專家，誓要為無辜百姓討回公道，她的努力也讓而成允謙讚嘆：「我以為女子需要男子保護，但是你擁有保護男子的勇氣。」有別於一般韓劇，這個角色從底層人物開始，靠着自身努力逆轉人生，人設相當加分！



網評七：服飾佈景 品質極佳

從製作角度來看，《玉氏夫人傳》的服裝、佈景與攝影都展現出較高的水準，成功地再現了當代的歷史氛圍，這些視覺元素不僅增強了劇集的沉浸感，也為劇情的發展提供了良好的背景支撐，讓觀眾加倍投入其中。

古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》逢星期六、日晚上11時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併重溫Viu Original原創劇《酒醉羅曼史》，緊貼話題韓劇。

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