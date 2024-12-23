55歲嚴正化自曝結婚計畫：「結婚前是最好的時期」白智榮預約演唱婚禮祝歌！

歌手兼演員的嚴正化在YT節目中自曝自己的婚禮計畫。日前在嚴正化自己的YT頻道節目中，邀請了歌手白智榮成為嘉賓演出，雖然兩人作為SOLO女歌手活動了很長一段時間，但同框出演節目這還是頭一回，白智榮也不斷表達對嚴正化的尊敬以及喜愛。

不過白智榮也突然對嚴正化拋出了個疑問「不結婚嗎？」嚴正化直言結婚是件瘋狂的事，並說自己本來是沒有結婚的念頭，不過現在反而覺得這個時期結婚似乎才是真正的結婚，像有些自在的朋友們那樣，或許想生孩子那樣的情形是不一樣的。白智榮也附和表示，就是要遇見能夠同行的另一半。所以嚴正化認為目前正在度過最好的時期，並且人類平均壽命延長至所謂的「百歲時代」，表示自己只走了一半。



白智榮表示自己為何要提起這個問題呢，是希望某天如果嚴正化真的想結婚的話，請一定要找她去演唱婚禮祝歌，嚴正化還開玩笑問她「你要來唱「像中槍一樣」嗎？」白智榮趕緊表示自己挑選的曲目是「愛情病」以及「不要忘記」。嚴正化也表示希望這個想法能夠成真。



節目的最後．白智榮也表示希望自己尊敬的前輩嚴正化能夠保持身體健康．這樣才能好好度過60歲與70歲．做為後輩．白智榮會時刻關注著前輩過著怎麼樣的人生．希望能夠學習並且向嚴正化看齊。



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