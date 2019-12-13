YG娛樂這個操作太狠了！它們擁有G-Dragon＆太陽的商標權，如2人不續約將無法再用藝名...
明星 2019年12月13日 星期五08:15 Rui
雖然歌迷們都知道G-Dragon叫權志龍，太陽叫東永裴，但從來沒想過兩人有一天可能會失去這個藝名。
據悉，YG娛樂早在BIGBANG出道(2006年)之前的2003年就已經獲得了韓文「지드래곤」和英文「G-DRAGON」的商標權。 另一名成員太陽的藝名因為是固有名詞，因此無法被註冊，但YG在2015年完成了對「太陽」英文標註「TAEYANG」和小分隊「GD X TAEYANG」商標注冊，同年又在美國註冊了「G-DRAGON」和「TAEYANG」商標權。
專利廳一位有關負責人表示：「通常商標權分為‘A+B’時，只要使用A就視為侵犯商標權，因此如果未經商標權擁有者的允許或私人合同，僅‘GD’都很難使用。」G-DRAGON與太陽自出道以來一直以藝名活動，藝名對他們的重要性不言而喻，而YG公司擁有兩人藝名的商標權也意味著，如果他們離開YG後將無法繼續使用G-Dragon和太陽這兩個名字。
「圖：NATE」
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留言/評論
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不用不用啊，招牌是他的臉，又不是破爛YG
2小時前
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GD直接把YG拿下吧!然后神马鬼事就没有了!
1小時前
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誰不知道GD 是志龍 太陽是永裴 我不是粉絲都知道耶 YG這樣真的也滿壞的欸 ...
56分前
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