台北東區的好吃豆腐鍋！韓國人氣鍋物品牌「人生豆腐」首間海外門市今日正式開幕〜

來自韓國，在Naver上擁有超高人氣的嫩豆腐鍋品牌「人生豆腐」正式插旗台北！店內主打多達12種嫩豆腐鍋，更有豐富口味的多人套餐以及豬腳、煎餅等美味副食，再搭配道地的馬格利酒，讓大家一秒到韓國。5月29日即將正式開幕，開幕期間也有多種優惠活動，等待喜愛韓式料理的朋友們來嘗鮮喔！

「人生豆腐」堅持以韓國傳統製法與獨家湯底為基礎，融合現代人習慣的餐飲需求，希望打造健康與美味兼具，並擁有滿滿日常溫暖的韓式料理品牌。店內擁有多樣化的嫩豆腐鍋，除了大家平時常見的海鮮、泡菜豬肉、牛肉等等口味，更有特別的紫蘇籽、牛腸、牡蠣與韓式血腸豆腐鍋！辣度都可以調整，不吃辣的朋友也可以點火腿起司口味的豆腐鍋！





鍋物現點現做，先上桌的是四盤小菜以及一顆生雞蛋，小菜也同樣延續韓國風格，就是可以免費續加。等待豆腐鍋與營養石鍋飯上桌時，店長更是指導了正確吃法：趁著湯還滾燙的時候打入生雞蛋，接著將石鍋中的白飯先盛到另一個碗中，此時也已經有一些焦脆的鍋巴，然後將剛剛一起送來的熱茶，倒入石鍋中，然後蓋上蓋子。此時我們先享用了熱騰騰的豆腐鍋，餐後石鍋中盛裝的已經是含有泡軟鍋巴的鍋巴茶，混合著米香非常美味，成為餐點最終收尾的點綴。



店內的綜合煎餅以及馬鈴薯櫛瓜煎餅也是人氣餐點，綜合煎餅包含了泡菜煎餅、韭菜煎餅以及海鮮蔥煎餅三種口味，做成仙貝大小的圓形煎餅各兩片，三種口味都好吃。馬鈴薯櫛瓜煎餅則有Q彈爽口的特別口感，也令人印象深刻。店內也有辣炒大腸血腸、包菜豬腳、辣炒魷魚、煎豆腐等配菜，餐點多元豐富。即日起到6月30日正值開幕期間，到店用餐也有贈送集章卡與刮刮卡等活動，開幕首週更祭出每日限量煎餅免費招待！



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