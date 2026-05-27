南韓銀行天價代言費曝光！GD年薪30億冠絕全韓，邊佑錫爆紅身價翻倍、IVE張員瑛安俞真成「財神姊妹花」

南韓各大銀行近年徹底打破過去以穩定感、信任感為優先的傳統單一代言人策略，全面轉向「多元巨星」戰術，演員、愛豆、體育巨星來者不拒，甚至連綜藝咖也要！原因無他——誰能在網路引爆話題、帶來網頁流量，銀行就砸重金送誰上寶座。 以下就為大家盤點這場殺紅眼的「頂流身價排行榜」！

終極特A級！韓亞銀行砸1776億變「頂流收割機」

在所有銀行中，花錢最不手軟的絕對是韓亞銀行。 他們大舉啟用國民級陣容，包括足球巨星孫興慜、歌手林英雄、綜藝大哥姜鎬童、歌手G-Dragon（權志龍）、以及當紅女團 IVE 成員安俞真。

據廣告界內部評估，GD 的年度代言費高達 30 億韓元，登頂業界最高天價！安俞真的年薪代言費也高達 7 億韓元，同樣不容小覷。



爆紅即暴富！邊佑錫、朴志訓身價坐火箭

朴志訓在電影《王命之徒》票房大賣後，廣告身價水漲船高，近日與NH農協銀行簽約。 而該行原有的代言人演員邊佑錫，在作品爆紅後的 2025 年身價直接翻倍，據傳目前一年的代言費已高達 10 億韓元。 綜藝人旗安84也在近期加入代言人陣容。



國民女神 vs 頂級愛豆！財閥最愛形象牌

友利銀行去年的廣告宣傳費僅次於韓亞銀行，同時簽下了歌手 IU（李知恩）與女團 IVE 張員瑛兩大流量女王。



新韓銀行則啟用了國民好感度超高的演員朴寶劍，年薪約 12 億韓元上下。



作為KB金融集團的長青樹，花滑女王金姸兒單片酬就破 10 億韓元，朴恩斌年薪代言也至少 7 億韓元 起跳。



KB國民銀行則在近期簽下了多部大爆影視作品的幕後功臣、電影導演張恆俊和編劇金銀姬夫婦，致力於打造親民形象。



砸錢如流水！背後伴隨「毀滅性公關風險」？

不過，這種「明星戰術」也是一把雙刃劍，銀行最怕代言人塌房影響品牌形象。 例如，新韓金融過去就曾因為車銀優捲入稅務風波、金秀賢的突發爭議，以及女團 NewJeans 與母公司的內訌糾紛而連帶「中槍」，無辜遭受池魚之殃。



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