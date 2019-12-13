【年末盤點】2019年「人氣漫改劇」你追了幾部？趕快筆記下來…列入春節假期的「追劇清單」！

有沒有這五部都看過的劇迷呢？也歡迎大家推薦好看的漫改劇哦！
OCN《他人即地獄》：電影《消失的夜晚》李昌熙導演與《Item》鄭怡道作家攜手打造。描述鄉村少年尹鍾宇到首爾生活，並在考試院裡遇到種種怪人的故事。由任時完、李棟旭、李姃垠、李賢旭、朴鍾煥和李鍾譽等人主演。
MBC《意外發現的一天》：《王在相愛》金尚葉導演與宋夏英、印智慧作家攜手打造。描述患有心臟病的女高中生殷端午反抗既定命運、收獲愛情的故事。由金惠允、路雲、李宰旭、李娜恩、鄭乾柱、金永大和李泰利等人主演。
Netflix《喜歡的話請響鈴》：《三流之路》李娜靜導演執導。劇情主軸圍繞在一個名為「戀愛鈴」的APP。功用為：喜歡自己的人若出現在半徑10公尺內，它就會響起並提醒你。由金所炫、宋康和鄭家藍等人主演，近期確定拍攝第二季。
tvN《很便宜，千里馬超市》：《剩餘公主》白承龍導演執導，描述為了讓「千里馬超市」起死回生的菁英店長，和想讓超市關門大吉的社長一起演繹的一場生死決斷的故事。由金炳哲、李東輝和鄭惠成等人主演。
Netflix《李屍朝鮮》：電影《失控隧道》金成勳導演與《Signal》金銀姬作家攜手打造，為殭屍題材的架空古裝劇。描述王世子李蒼為了追尋真相，在調查瘟疫的過程，發現整個國家都陷入危險之中。由朱智勛、裴斗娜和柳承龍等人主演，第二季確定於明年（2020年）3月播出。
不過，今年還沒過完，月底還有一部令劇迷期待的漫改劇！預計本月（12月）首播的tvN《Sweet Home》，由《鬼怪》、《陽光先生》李應福導演執導，描述悲觀地面對絕望世界，並自行孤立的一個少年，走出外界的故事。集結新生代及實力派演員：宋康、李道睍、朴珪瑛、高允貞、高敏詩、李陣郁、金甲洙和金南熙等出演。
（圖片來源：各大電視台劇照）
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