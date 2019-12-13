集齊金秀賢、IU、秀智...現在看來還是神級演員和製作班底的電視劇：《Dream High》

什麼時候還有機會再看到這些人出現在同一部劇裡呢？
不知大家看沒看過8年前的一部電視劇《Dream High》，在現在看來根本是無法重現的豪華陣容，例如飾演男主角的是後來的韓流巨星金秀賢，當時還默默無名的他把山村少年宋森動演得真實又生動，一舉成長為大勢演員：
飾演女主角高惠美的是秀智，這也是她第一次嘗試當演員，憑藉洋娃娃一樣的可愛外形迅速斬獲大量男飯XD
飾演樂團主唱金碧淑的則是現在人氣居高不下的IU，同樣第一次演戲的IU雖然不是主角，但也有獨特的魅力和存在感：
飾演玄振國和Jason的，分別是2PM玉澤演和張祐榮，而飾演尹白熙的則是T-ara隊長咸恩静，玉澤演也憑這部劇晉升「演技愛豆」行列：
除了演員，《Dream High》的製作班底也是當年的潛力股：導演是後來執導了《學校2013》、《戀愛的發現》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Mr. Sunshine》的李應福，編劇則是《聽見你的聲音》、《Pinocchio》、《當你沉睡時》的劇本作家朴惠蓮！
似乎大家拍完《Dream High》都發展得越來越好，真為他們感到開心呀❤
（圖源：《Dream High》）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究