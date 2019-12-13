YG娱乐这个操作太狠了！它们拥有G-Dragon＆太阳的商标权，如2人不续约将无法再用艺名...
明星 2019年12月13日 星期五08:15 Rui
虽然歌迷们都知道G-Dragon叫权志龙，太阳叫东永裴，但从来没想过两人有一天可能会失去这个艺名。
据悉，YG娱乐早在BIGBANG出道(2006年)之前的2003年就已经获得了韩文「지드래곤」和英文「G-DRAGON」的商标权。 另一名成员太阳的艺名因为是固有名词，因此无法被注册，但YG在2015年完成了对「太阳」英文标注「TAEYANG」和小分队「GD X TAEYANG」商标注册，同年又在美国注册了「G-DRAGON」和「TAEYANG」商标权。
专利厅一位有关负责人表示：「通常商标权分为‘A+B’时，只要使用A就视为侵犯商标权，因此如果未经商标权拥有者的允许或私人合同，仅‘GD’都很难使用。」G-DRAGON与太阳自出道以来一直以艺名活动，艺名对他们的重要性不言而喻，而YG公司拥有两人艺名的商标权也意味著，如果他们离开YG后将无法继续使用G-Dragon和太阳这两个名字。
「图：NATE」
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不用不用啊，招牌是他的臉，又不是破爛YG
2小时前
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GD直接把YG拿下吧!然后神马鬼事就没有了!
1小时前
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誰不知道GD 是志龍 太陽是永裴 我不是粉絲都知道耶 YG這樣真的也滿壞的欸 ...
43分前
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