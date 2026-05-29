【圖+影片】14歲秋小愛暴風抽高173cm，逆天長腿追平超模媽矢野志保！

日籍模特矢野志保和秋小愛母女今日同場出席活動，一登場便驚艷全場！最讓網民震驚的是，她只穿平底鞋也與模特媽媽身高相仿，摘下平時招牌的黑框眼鏡、褪去當年的稚氣，整個人散發出高級感滿滿的名模氣場。

事實上，秋小愛最近更新了官方個人資料，身高已經悄悄修正為 173 公分，正式追平了超模媽媽矢野志保。 片中，她身穿簡約時尚服飾，逆天長腿與九頭身的神級比例，讓網民紛紛驚呼：「基因真的騙不了人！」、「現在兩母女完全可以共用衣櫃了！」







身為南韓格鬥傳奇秋成勳與日本頂尖名模矢野志保的獨生女，秋小愛在2013 年因出演 KBS 人氣親子綜藝《我的超人爸爸》（另譯：超人回來了）而爆紅。 當時只有2歲的她以可愛率真的魅力擄獲觀眾的心，在全韓享有國民級的人氣，還獲得了「秋可愛」的綽號。

其中最讓無數姨母粉津津樂道的，莫過於她與宋一國的三胞胎兒子「大韓、民國、萬歲」相遇的情節。 當年三胞胎作客小愛東京的家，原本喜歡民國小愛，最後被主動靠近的萬歲成功攻陷，意外誕生了「萬秋CP」。 兩人天真爛漫的模樣，至今仍深深留在許多粉絲的記憶中。



不過，如今的秋小愛已經不再只是大家記憶中的搞笑萌娃，而是正式進軍模特兒界的新星！媽媽矢野志保也曾透過電視節目透露，希望全力培養小愛，讓她成長為超越自己、走向國際的世界級模特兒。

小時候躲在秋成勳懷裡撒嬌大笑的小女孩，一眨眼已成了能與超模媽媽並肩同框的 14 歲長腿美少女，不得不讓人感嘆時間過得太快！



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