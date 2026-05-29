《賭金》迎最終大結局！網友揪最大疑點　朴寶英恐怖黑化有望再拚視后

Disney+原創戲劇好評不斷！由熱騰騰剛出爐的百想視后朴寶英，與新生代新星金聖喆、男神李光洙主演的作品《賭金》近日迎來大結局，為了1500億金條而鋌而走險的人們，在最後關頭都難逃慾望反噬的命運。其中飾演主角金禧主的朴寶英更是徹底黑化，殺人不眨眼的狠勁值得再拚一座視后！

金進灣與金禧主

由於老刑警金進灣（金熙元飾演）千方百計希望禧主能夠放棄金條，讓她平安活下來，加上金進灣曾對禧主媽媽呂鮮鈺（文晶熙飾演）說過：「我會救妳女兒，你就安心闔上眼吧。」因此從《賭金》中段開始，不少人已經開始猜測兩人的關係，果然當禧主落到安會長（崔德文飾演）手中時，金進灣才承認：「她是我女兒！金條給你，放她走吧！」

儘管禧主到最後一刻都還是叫她大叔，但也在最後結局時，把媽媽跟金進灣的骨灰都接到了法國，讓一家三口可以順利團圓。



最強純愛男張昱

從開播至今一直在禧主身邊默默守護她，甚至到最後還願意為她送死的鄰居兼國中同學、放貸組織成員小昱（金聖喆）被網友譽為全劇最傻的男人，即便禧主不相信他，最後還直接把槍口對準他，把他丟在荒郊野外就開車走人，小昱依舊會回到她身邊。而且開口閉口都是「努娜」（意指姐姐）的喊，讓網友笑稱：「看完之後成功學會姐姐的韓文了！」

但也有另外一派的說法，認為小昱的表現的確不夠真誠（笑）而且行為反覆，讓本就多疑的禧主根本不可能會相信他。



徹底黑化的金禧主

金禧主可說是為了1500億金條徹底黑化的女人，她對著病床上的母親說：「我也知道我變了，但要是我真的回到那個倒楣透頂的金禧主，就只能像呂鮮鈺一樣等死，媽也希望我變成那樣嗎？」

此外他還嗆金進灣不敢拿金條是因為沒膽量，開安會長的兩倍價要收買他。最終更一槍打死同樣要搶金條的「金城派」成員朴浩撤（李光洙飾演），每次提到金條就會變成冷血又無情的金禧主，可說是朴寶英從影最大突破！





未解的最大疑點

在第10集最後，金禧主終於開著車帶著鉅額金條搭上船準備逃跑。鏡頭一轉，金禧主已經不見傷痕纍纍，只見她換上一套米白色長洋裝，漫步在法國鄉間小徑，似乎已經成功逃離是非地，帶著錢落地法國。更意外的是小昱也驚喜出現！兩人有一搭沒一搭的閒聊，像是展開人生新階段一樣。

不過疑點隨之而來，當初安會長滅口不成的柬埔寨成員竟然也現身法國，而且在追查金禧主的下落，究竟這是一場夢還是伏筆？是否會有《賭金》第二季？只能敲碗Disney+給個答案了！





看完《賭金》後先別走，由IU與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》已經全數上線，接下來還有《殺人者的購物中心2》、《韓國製造2》都將接棒上檔，精彩韓劇一波波，記得常常回來Disney+唷！

Disney+ 原創韓劇《賭金》全集數已上線！

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