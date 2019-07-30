「不知情」的BIGBANG大聲被打臉？ 曝買樓2個月前法律諮詢問「容留性交易罪」

BIGBANG成員大聲名下的房產內被查出涉黃涉毒之後，又被大爆料，這次竟然扯出了大聲本人。
韓媒又盯上BIGBANG了！ 大聲名下大樓開5家非法娛樂場所涉性買賣，不動產代理人：他不知情
BigBang大聲「不知道有違法娛樂場所」被夜店店主打臉：來很多他朋友！名下大廈又被曝涉毒
有爆料者稱，大聲絕對知道他名下位於江南的大廈內存在非法運營的娛樂場所這一事實，因為在購買大廈的2個月前他曾接受過關於房產主人是否適用於容留性交易罪的法律諮詢。 當時參與了法律諮詢的A某告訴韓媒：「2017年9月20日，大聲到律所進行法律諮詢，問的是如果房產內被查出有非法營業的娛樂場所的話，房產主人是否有法律責任。 」法律諮詢過後的2個月，也就是11月，大聲就以310億（韓幣）購入了位於江南論峴洞的大廈。
A某還稱：「購買大廈之前，大聲帶著不動產相關人員以及銀行支行行長一起來律所諮詢，問了關於容留他人性交易罪的相關法律。 」根據韓國《性交易特別法》規定，「容留、介紹他人性交易」罪指提供性交易場所等行為。 當時參加法律諮詢的還有律所的多名律師，A某又稱：「大聲知道那些非法娛樂場所位於自己將要買的大廈的具體位置，他絕對知道自己的大廈存在非法經營的商戶。 大聲還問了是否可以讓那些非法經營的商戶離開，律師告訴他房東不可以單方面趕人走。 諮檔案寫得很保守，明明知道會存在性交易還是買了樓，之後更是默認了這些行為，這會被認作是容留性交易罪。 大聲在諮詢完之後的2個月後就買了樓。 」
「圖：NATE」
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