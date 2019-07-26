P.O將與宋閔浩合作發行新歌！ 《Tony Lip》本月30日公開 李鎮赫本月31日錄製《Radio Star》 8月7日播出 【韓國旅遊大哉問】：退稅Q&A！ 新劇《喜歡的話請響鈴》公開青春主演人物劇照，「響」站哪一對CP～！？ 【有片】歡迎來到地獄考試院！《他人即地獄》預告出爐：門聲嚇得令人想關電腦 暑假就是要玩漢江！2019音樂避暑懶人包看這裡 《請輸入檢索詞WWW》池承炫浪漫老公人設超圈粉！令人心動的台詞TOP6 國防部娛樂公司又開始營業了：XIUMIN、Key、尹智聖、聖圭等人同框！ Woollim新女團首位成員公開！年齡僅14歲，臉孔精緻&唱功出眾 出生就被棄七歲前孤兒院長大，現在成功逆襲為拯救公司的功臣！李翰潔舊照曝光：從小帥到大♥ 【多圖】姜丹尼爾SOLO出道showcase：「感受到成員們的空位」 金泰浩PD解密新綜藝《平時玩什麼？》：「劉在錫玩手機、大歎氣...公開明星最真實的一面！」 韓媒又盯上BigBang了！大聲名下大樓開5家非法娛樂場所涉性買賣，不動產代理人：他不知情

2019年對於YG娛樂來說相當難熬，從年初開始旗下多位藝人捲入醜聞，先是BIGBANG前成員勝利因「介紹性交易嫌疑」接受警方調查， 之後iKON前隊長B.I涉嫌嘗試購買毒品，就連社長梁鉉錫本人都深陷涉黃醜聞中。 一樁樁事情尚未平息，YG娛樂又被媒體盯上了，這次是BIGBANG的另一位成員大聲。

韓國ChannelA電視台繼勝利事件後，曝光了大聲的「可疑事件」。 通過暗訪調查，節目組發現大聲名下的一棟大廈竟然入駐了涉嫌性買賣的非法娛樂場所，一看到「性買賣」三個字，廣大網民又是唏噓一片。



節目報道大聲於2017年以310億韓元購入了位於江南區的某建築物，該建築位處繁華地段，有地下1層地上8層，共計9層，而其中經營了5家非法娛樂場所。



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

節目組爆料有用戶舉報稱，該棟樓裡的某些店形跡可疑，都是晚上才營業的店鋪，還看到經常有可疑的女人進出。 白天冷清的店鋪一到晚上就客來客往。 營業時段，樓外還會有豪車聚集，甚至有臨時簡易棚用於停車。 白天無法通過電梯到達的樓層，一到晚上就燈火通明。 在以男顧客為主的房間裡，能看到女性們集體打招呼，還有男招待生往來忙碌。 曾有人假裝客人混進去，立刻就被發現並被告知只有會員才能出入。 甚至有娛樂場所職員表示：「都在裡面玩兩個小時，之後出去性交易。 」



對此大聲方面表示完全不知情，其不動產代理人也澄清表示「大聲只是大廈的主人，與營業沒有任何關係。 出租的時候我方收到的執照等都是普通營業用執照，如果真的是非法娛樂場所，我們會終止合約」。 不過房地產相關從業人士則認為大聲事前不知道的可能性很小。 因為按照流程「清點租金時，哪有不看的人」。

「圖：ChannelA」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞