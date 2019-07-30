「不知情」的BIGBANG大声被打脸？ 曝买楼2个月前法律谘询问「容留性交易罪」

BIGBANG成员大声名下的房产内被查出涉黄涉毒之后，又被大爆料，这次竟然扯出了大声本人。
韩媒又盯上BIGBANG了！ 大声名下大楼开5家非法娱乐场所涉性买卖，不动产代理人：他不知情
BigBang大声「不知道有违法娱乐场所」被夜店店主打脸：来很多他朋友！名下大厦又被曝涉毒
有爆料者称，大声绝对知道他名下位於江南的大厦内存在非法运营的娱乐场所这一事实，因为在购买大厦的2个月前他曾接受过关於房产主人是否适用於容留性交易罪的法律谘询。 当时参与了法律谘询的A某告诉韩媒：「2017年9月20日，大声到律所进行法律谘询，问的是如果房产内被查出有非法营业的娱乐场所的话，房产主人是否有法律责任。 」法律谘询过后的2个月，也就是11月，大声就以310亿（韩币）购入了位於江南论岘洞的大厦。
A某还称：「购买大厦之前，大声带著不动产相关人员以及银行支行行长一起来律所谘询，问了关於容留他人性交易罪的相关法律。 」根据韩国《性交易特别法》规定，「容留、介绍他人性交易」罪指提供性交易场所等行为。 当时参加法律谘询的还有律所的多名律师，A某又称：「大声知道那些非法娱乐场所位於自己将要买的大厦的具体位置，他绝对知道自己的大厦存在非法经营的商户。 大声还问了是否可以让那些非法经营的商户离开，律师告诉他房东不可以单方面赶人走。 谘档案写得很保守，明明知道会存在性交易还是买了楼，之后更是默认了这些行为，这会被认作是容留性交易罪。 大声在谘询完之后的2个月后就买了楼。 」
「图：NATE」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究