「愛情劇女王」徐玄振攜新作《Love Me》回歸！聊到與張栗的吻戲直言：這麼有趣的吻戲是第一次

徐玄振拍過這麼多經典的吻戲，竟然讓她說這是最有趣的一次，讓人對《Love Me》這部劇的劇情更加好奇了！

《Love Me》講述一個原本只憐愛自己人生，略顯自私的家庭，在各自開始愛情的同時逐漸成長的故事。劇中，徐玄振飾演婦產科醫生「徐俊京」，雖然看起來是有個體面職業、什麼都能獨自應對、閃閃發光的人，但實際上卻是一個孤獨至極的人物。張栗飾演業界公認的實力派音樂導演「朱道賢」，他是個自由靈魂的音樂人，蓄著粗糙的胡茬也依然充滿專業感，與俊京相遇後，也悄悄改變原本平淡的生活。



徐玄振在製作發佈會上表示：「我不認為愛只有男女之間的戀愛。愛也包括家庭、伴侶，以及愛自己。這部劇中呈現我與自己的和解過程，這點深深吸引了我。」

《Love Me》的看點之一就是徐玄振和張栗的愛情戲。對於「Melo匠人」的稱號徐玄振謙虛說：「我從來沒覺得自己特別擅長拍愛情劇，被這麼叫反而會有點壓力。」接著透露：「這部劇中，我與道賢的愛情戲非常貼近現實，呈現的是這個年紀可能會遇到的問題。我在演戲時也會思考，如果換作是我會怎麼選擇。雖然從某個角度看可能很平凡，但我們的日常其實充滿波折，所以完全不覺得平凡。」



對於兩人的吻戲，徐玄振說：「雖然導演給出的指導不是喜劇風格，但是張栗非常熱情地引導我，這麼有趣的吻戲還是第一次。」張栗也說：「在拍吻戲之前，我非常擔心。導演提供的戀愛戲參考帶有動作感，所以很苦惱能不能安全地完成。真正拍攝之前，因為和徐玄振前輩合作也讓我非常緊張，所以我先以90度鞠躬致意，然後大膽挑戰。」



《Love Me》由《愛情的理解》趙英民導演與《第3種魅力》朴恩英、朴熙權編劇合作打造，將於12月19日晚在 JTBC 連續播出第1、2集，香港觀眾可以在Viu同步追看。



