「侮辱宋慧喬！」亂P圖眾明星男友玩沙子照：9家韓國媒體被警告！

雙宋離婚後，韓網就出現各種謠言，宋慧喬更是成為了眾矢之的。 最近韓國新聞倫理委員會對9家媒體提出警告，原因是他們未經核實就報導了姜龍錫（音）含「侮辱宋慧喬」內容的youtube錄像。
姜龍錫是韓國知名律師，也是YouTube網紅博主，他曾在自己的YouTube頻道上公開過一則關於宋慧喬的錄像，稱「宋慧喬交往過的男人大家都知道。 」接著，前MBC工會委員長金世（音）幫腔說：「她和一起演電視劇的男人都交往過了」。 姜龍錫還公開了曾經和宋慧喬公開戀愛或者捲入戀愛傳聞的演員們聚集在一起的合成照片。 該照片包含了了宋仲基、玄彬、Rain、李昌勳、李秉憲的樣子。 另一位記者金永浩表示：「這裡還缺一個，就是姜棟元，我在香港酒店的泳池親眼看見過他們。 」而姜龍錫還補充道：「感覺照片裡還缺了金民鐘和趙寅成。 」
對此，韓國新聞倫理委員會方面表示「即使他們是大眾關心的藝人，也沒有必要醜化私生活，侮辱了當事人。不僅如此，姜龍錫在錄像中還上傳了玩沙子時宋仲基旗幟倒下的照片，將宋仲基描述成戰敗的當事人，這可以看作是暗示‘宋仲基完蛋了’的非常低俗的表現，如此明顯侵犯人權的內容，某些媒體依然上傳了相關照片。 」
「圖：YouTube」
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