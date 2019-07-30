BIGHIT收購Source music！BTS防彈少年團會和GFRIEND合作嗎？

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人氣席捲全世界的防彈少年團所屬經紀公司BIGHIT宣佈收購女團GFRIEND所屬經紀公司Source music，將其納入BIGHIT的子公司。

BIGHIT於7月29日宣佈了官方聲明，稱將保留Source Music的管理層，保持其品牌的特色和獨立性。 Source Music於2009年創立，以甜美風格著稱的女團GFRIEND就是該公司的代表藝人。



而剛剛結束的《Produce X 101》中，練習生金玄彬也隸屬Source Music，當時在「團隊X對決」中金玄彬所屬的一隊以防彈少年團《No More Dream》奪得了597票，他也因為出色的表現力成為了隊內第一。



BIGHIT社長方時赫稱，兩公司在養成和管理藝人方面的哲學相似能夠匯合力量，這次的收購會非常成功。 Source Music代表稱很開心公司能與BIGHIT合流，相信這對於所屬藝人，練習生和工作人員們所有人會在各個方面上會有一個質的飛躍。



消息一出立刻引發了所有歌迷的關注，大家紛紛猜測不久之後是否會看到防彈少年團和GFRIEND合作呢？

「圖：NAVER」

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