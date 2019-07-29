BigBang大聲「不知道有違法娛樂場所」被夜店店主打臉：來很多他朋友！名下大廈又被曝涉毒

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BIGBANG成員的大聲名下所有大廈涉黃一事愈演愈烈，又被爆出存在毒品交易的醜聞。

根據韓國ChannelA電視台獨家報導，大聲名下大廈內經營的娛樂場所中涉嫌有毒品流通。 記者佯裝成顧客，表示要買大麻時，店家並未拒絕，稱「會幫你找一下，賣的地方我都知道，你短訊留個電話給我。 」夜店職員替顧客從毒品商販手中購買毒品的形式，僅秘密地向VIP顧客提供。

另外據悉，韓警方於3月份就收到了該大廈記憶體在毒品交易的舉報，根據警方消息，當時舉報者表示「（大廈）5層有人從海外購買了毒品，顧客們正在吸」。 警方調查了大廈的管理人，但並沒有發現什麼疑點。



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在名下大廈涉黃的報道公開後，正在服役的大聲就發表了公開聲明，為引發爭議道歉，稱他在買了這棟建築後沒多久就參軍，因此在租戶的管理上有所疏忽，對此他感到非常抱歉。 還表示，現在他名下這棟房產的租戶有不少是在他購買該房產之前就已經入住的，所以他本人也沒有發現部分租戶的違法行為。 他將儘快對已確認有違法行為的租戶採取法律措施解約並追究對方的責任，同時也將負起作為房主疏於管理的責任。

然而，夜店店主卻是不同的立場。 ChannelA採訪了部分夜店店主，他們稱：「大聲方面竟然說什麼都不知道，這讓我們覺得很莫名其妙。 他怎麼肯恩更不知道？ 代理人還來了我們店，一起在包廂裡談事情。 你們都不知道這裡來過多少藝人，有很多都是大聲認識的。 」店主們還表示他們一度擔心如果外界知道大廈主人是藝人的話，會被查得更嚴，因此如果對方肯出裝修費用的話他們願意離開，但卻被大聲方面拒絕了。



「圖：ChannelA」

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