14个月冤屈洗清！金秀贤《山寨人生》接棒复出？Disney+仍在观望

韩星金秀贤先前深陷与已故女星金赛纶在她未成年交往的争议，如今案情大逆转！首尔警方调查后证实，当初所谓的证据全是造假，金秀贤确定清白，长达14个月的演艺空白期可望画下句点。

这起风波源於网路频道「横竖研究所」运营者金世义爆料金秀贤在金赛纶未成年时与她交往，甚至质疑两人的死有关联。 不过首尔中央地方法院26日已针对该频道代表金世义发出拘捕令，法官认定他在明知指控不实的情况下，仍为了抹黑而散布假消息。

警方进一步揭露，所谓的对话纪录其实是截图后把别人名字P成金秀贤，而金赛纶的录音档更是利用AI技术合成的假档案。 江南警察局最终确认，两人从未在金赛纶未成年时交往，她的死亡背景也与金秀贤无关。金秀贤的经纪公司Goldmedalist27日也发表声明，证实各项指控皆非事实。 律师强调既然已经还他清白，就该让金秀贤回到原来的位置。



随著司法风险解除，外界焦点立刻转向他的复出作品——Disney+原创影集《山寨人生》。 这部耗资超过600亿韩元的大制作，原本计划第一、二季同时拍摄，却因争议导致第二季进度延宕，3月的上档计划也临时喊卡。 Disney+先前为避风头，一度将该剧从片单中移除。 即便在金世义被拘留后，Diseny+仍表示「现有立场没有改变」。 外界推测，平台方将综合考量官方调查结果以及未来的舆论走向，再进行编排讨论。



金秀贤能否藉这部作品成功回归，粉丝和业界都在看。

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