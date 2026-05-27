电影《尸速禁区》全智贤睽违11年再度跃上大萤幕：具教焕其实像「妹妹」、与池昌旭合作新电视剧

电影《尸速禁区》可说是近来创新型态的科学进化丧尸电影，由全智贤、具教焕、池昌旭、金新绿、申铉彬等演员们共同演出，这部作品也受邀在坎城影展播放，是延尚昊导演继《尸速列车》《尸速列车：感染半岛》后再掀话题的新作品。也是全智贤自2015年《暗杀》之后再度重返大萤幕的作品。

《尸速禁区》剧情描述在一栋大楼内意外爆发了生物危机，许多无辜民众受困建筑物内，他们要对抗越来越聪明的丧尸，避免被感染并逃出生天。片中全智贤饰演一位生物学者权世贞，个性上对於不公不义的事情无法袖手旁观，当遭遇这重大危机时，她扮演著带领所有生存者逃跑的首领，并以自己的专业知识来判断丧尸之间的行为模式，找出他们的弱点进而带领大家逃出这栋建筑物。



全智贤也在访谈中被问到《尸速禁区》与两位主要演员具教焕以及池昌旭合作的感想，具教焕在片中饰演著本次攻击的主导者，也可说是丧尸的首领，最大反派。而全智贤也提到她在拍摄时与具教焕同框的场次不少，看起来两人的关系也不错，全智贤大赞具教焕原本就是非常有sense的演员，两人个性也算满合的，但全智贤竟用「像是妹妹」来形容具教焕！两人在拍摄时会讨论并做动作上的配合，让全智贤觉得两人是能够互相产生偕同效应的演员。



至於池昌旭，全智贤则说也希望能看起来和池昌旭很熟，但池昌旭实在太忙碌了，在片场拍摄时见到池昌旭的时间并不多，两人所饰演的角色也没有太多对立或冲突，不过全智贤与池昌旭也合作拍摄JTBC新的电视剧《人类X九尾狐》，她笑称那部作品中跟池昌旭显得比较熟一点。



全智贤被问到是否会再挑战丧尸类题材电影？她给出肯定的答案。全智贤表示如果是科幻题材，观众们所能接受的程度似乎比较低，演员们的表现上也比较难体现，不过感觉韩国丧尸电影已经算是站稳了脚步，感觉能够刺激观众们产生共鸣，所以全智贤也表示愿意再度挑战相关题材。《尸速禁区》现正热映中。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻