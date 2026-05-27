金秀賢名譽毀損案「最新進展」，金世義被逮捕羈押、法院曝關鍵原因：有潛逃風險

演員 金秀賢 遭散播虛假消息，並涉嫌利用人工智慧（AI）變造已故演員 金賽綸 聲音、損害其名譽的 YouTube《橫豎研究所》代表 金世義，最終遭到法院羈押。

26日，首爾中央地方法院負責審理羈押令的副部長法官朴東植，針對涉嫌違反《性暴力犯罪處罰等相關特例法》（利用攝影機拍攝及散布等）與《資訊通信網法》名譽毀損等罪嫌的金世義，進行羈押前嫌疑人訊問（羈押必要性審查）後，正式簽發羈押令。法院表示，認為金代表有湮滅證據及逃亡之虞，因此決定羈押。





金代表涉嫌透過 YouTube 節目等管道散播有關金秀賢的虛假消息。尤其還涉嫌利用 AI 技術精密變造已故者的聲音後，再捏造不實內容，以此毀損金秀賢名譽。

此前，金代表曾與已故金賽綸遺屬一同召開記者會，公開遭變造的偽造錄音檔，並主張：「金秀賢從金賽綸未成年時期就與其交往。」對此，金秀賢方面立刻反駁該檔案「是透過 AI 變造的檔案」，並以名譽毀損等罪嫌對金世義提出告訴。（先前相關報導：「橫豎研究所」金世義遭檢方聲押！警方認定金秀賢戀童緋聞全是假，對話紀錄、錄音檔都涉造假）





負責調查此案的警方，已於本月14日向檢方申請羈押令。羈押令內容明載：「嫌疑人明知金演員並未在死者未成年時期與其交往，且死者死亡原因也與金演員無關，卻仍以誹謗為目的散佈虛假事實。」

另一方面，金世義在出席羈押必要性審查時，仍表示：「羈押令內容充滿虛假事實，連最基本的事實整理都沒有做好，是荒唐至極的內容。」據悉，他至今仍全面否認所有相關指控。

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