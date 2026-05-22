「横竖研究所」金世义遭检方声押！警方认定金秀贤恋童绯闻全是假，对话纪录、录音档都涉造假

韩流明星金秀贤因为被疑跟已故女星金赛纶「未成年时期交往」，形象受到不小冲击。 而当时带头爆料、质疑金秀贤的金世义（YouTube「横竖研究所」负责人），现在反被检方以涉嫌毁损名誉声请羁押。

韩媒《中央日报》独家报导称根据警方调查，金世义是在明知金赛纶未成年时没跟金秀贤交往的情况下，为了流量跟收益，恶意捏造散布假消息。 据《中央日报》取得的首尔江南警察署声押文件，金世义是为了赚YouTube广告分红这类的经济动机，才会到处乱传金秀贤的假料。 警方直接在档里写明：「嫌犯明知故犯，明明很清楚金秀贤跟金赛纶没有在未成年时期交往的事实，却还是为了抹黑对方，乱传一些虚假的内容。」



金世义去年3月拿出来当「交往证据」的KakaoTalk对话截图，经警方确认是伪造的。 手法是这样：金世义从金赛纶家属那边拿到11张、2016年「某人」跟金赛纶的对话截图，然后他就把对话对象的名字改成「金秀贤」，总共改了7个地方。 警方痛批：「金世义明知根本不知道对话对象是谁，还刻意把资料加工成好像两人真的有对话一样。」



去年5月金世义公开的金赛纶录音档，警方也认定是用AI合成伪造的。 不只如此，连当初跟金世义一起开记者会、号称是金赛纶家属委任的律师，现在也被证实已经被列为案件被告。 警方认为，这位律师不仅提供假资料给金世义，还一起散布假讯息，甚至扩大跟复制这些谣言，完全是有组织、计划性地在搞鬼。

对於这点，金秀贤的委托律师高尚禄在SNS上强调：「金秀贤这边从来没有告过金赛纶家属的律师，看起来是检方发现他有涉嫌当共犯，才会把他转成被告。 一个律师被认为是共犯转被告，真的非常罕见。」



警方还补充说，金世义的这些行为已经严重到差点毁掉金秀贤的演艺事业跟社会名誉，甚至让金秀贤到现在都还在接受精神治疗。 如果再让金世义继续乱传假消息，恐怕会造成难以挽回的伤害。



不过金世义本人倒是很大声喊冤，反咬检方是想阻碍他继续踢爆真相。 他近期还在直播中呛说：「我本来要去越南河内，进一步追一个政治人物的性犯罪案件，结果他们为了让我不去挖新闻，突然莫名其妙就对我申请羁押。」

目前，首尔中央地检已经在20日以违反《性暴力处罚法》等罪名，向法院声请羁押金世义。 法院预计在本月26日开庭审理是否需要羁押。

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